Se realizó en Querétaro el XXV Concurso de Creatividad e Innovación Tecnológica, Robótica y Hackathon 2026

Celebra CECyTE el XXV Concurso de Creatividad e Innovación Tecnológica, Robótica y Hackathon 2026

Del 6 al 8 de mayo, con la participación de 134 equipos integrados por más de 650 estudiantes, la Coordinación Nacional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) realizó en Querétaro, el XXV Concurso de Creatividad e Innovación Tecnológica, Robótica y Hackathon 2026.

Con el respectivo acompañamiento de docentes asesores, de los Colegios Estatales de este subsistema en todo país y en un marco de convivencia, motivación y experiencias enriquecedoras, el concurso convocó a la comunidad estudiantil a trabajar en cuatro vertientes: Innovación Tecnológica, Robótica FutBotMX, Hackathon Nacional y Aerial Drone Competition CECyTE.

Este evento tiene el objetivo de impulsar el talento y las habilidades que materializan la innovación tecnológica en soluciones a necesidades reales, por ello, en el marco de las acciones del Mundial Social, que fomenta la Presidenta Claudia Sheinbaum, a través de Robótica FutBotMX, el CECyTE vincula el deporte con la robótica para impulsar entre sus estudiantes el desarrollo de competencias en electrónica, ciencias de la computación e inteligencia artificial.

Los equipos ganadores en Innovación Tecnológica fueron: de la modalidad de Prototipos de Cultura Ecológica y Conservación del Medio Ambiente; Primer lugar (Polímero orgánico biodegradable), Hidalgo; Segundo (Quitonova Biofert), Jalisco; Tercer lugar (Tlanextli), Tlaxcala.

En la categoría Prototipo Informático: Primer lugar (Ganadero Digital), Durango; Segundo (PsicoScan ML), Nayarit; Puebla (AUSTIC), tercera posición.

En Prototipos Tecnológicos: Primer lugar (Desgranadora de ajos Barrios) Zacatecas; Segundo (NEUROBITE), Baja California Sur y Tercero (SIMULEG) Hidalgo.

En Proyectos de Investigación ganó CECyTE Sinaloa, Primer lugar (Evaluación in vivo de recubrimiento conformado por extractos fenólicos de la cáscara de guamúchil contra Fito patógenos de tomate); Hidalgo, Segundo lugar (Desparasitante orgánico) y Baja California Sur (Bio-Ponteduro & Rice Algae), Tercer lugar.

En el Hackathon, tras 24 horas continuas de trabajo y con uso de aplicación móvil ganaron los equipos de: CECyTE Chiapas, Primer lugar; Segundo, Tlaxcala y Tercero, Estado de México.

En Robótica FutBotMX, el equipo del CECyTE Jalisco, obtuvo el Primer lugar. En la Air Drone Competition, el Primer lugar fue para estudiantes del CECYTE del Estado de México.