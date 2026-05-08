Tiempos compartidos y redes de fraude: Así es como el CJNG utiliza hoteles de lujo para engañar a turistas

Kovay Gardens El complejo turístico ligado al CJNG utiliza nuevos nombres para defraudar, de acuerdo a autoridades de EU

El gobierno de Estados Unidos emitió una nueva alerta contra Kovay Gardens, un complejo turístico en México, señalado por operar una red de fraude relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización identificada por Washington como grupo terrorista extranjero.

La advertencia fue difundida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como OFAC.

Los nuevos nombres del complejo turístico Kovay Gardens, vinculado al CJNG para realizar fraudes

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el complejo Kovay Gardens, previamente sancionado en febrero de 2026, ahora estaría utilizando nuevos nombres comerciales para continuar captando clientes y evitar el impacto de las restricciones financieras impuestas por Washington. Los alias detectados son Navira Villas & Residences y Marina Oasis Beachfront Resort.

La OFAC advirtió que ambas marcas corresponden a una entidad ya sancionada por presuntamente participar en esquemas de fraude contra ciudadanos estadounidenses, principalmente adultos mayores, mediante operaciones relacionadas con tiempos compartidos en destinos turísticos mexicanos.

¿Cómo opera la red de fraude relacionada con un hotel en México y con el CJNG?

Según la investigación del Departamento del Tesoro, la estructura criminal ligada al CJNG desarrolló un modelo de fraude turístico que funcionaba desde complejos vacacionales ubicados en la región de Bahía de Banderas, entre Jalisco y Nayarit.

Las autoridades estadounidenses sostienen que el grupo obtenía información de propietarios de tiempos compartidos para después contactarlos mediante centros de llamadas instalados en México.

Los operadores, que hablaban inglés con fluidez, se hacían pasar por representantes inmobiliarios, asesores financieros o supuestos abogados para convencer a las víctimas de pagar cuotas, impuestos o cargos administrativos relacionados con ventas o rentas inexistentes.

La investigación señala que muchas víctimas realizaban transferencias internacionales creyendo que recibirían ganancias por la venta de sus propiedades vacacionales. Sin embargo, el dinero nunca era recuperado y posteriormente eran nuevamente contactadas para exigir pagos adicionales bajo distintos pretextos.

Red de fraude de tiempos compartidos del CJNG EU alertó a sus ciudadanos sobre las estafas

El Departamento del Tesoro explicó que este esquema permitió al CJNG obtener ingresos millonarios fuera del tráfico de drogas, incorporando actividades como fraude turístico, extorsión y robo de combustible.

¿Dónde está Kovay Gardens, el complejo turístico señalado por Estados Unidos?

El desarrollo turístico está localizado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, al norte de Puerto Vallarta. El complejo, que anteriormente operó bajo el nombre Vallarta Gardens.

¿Las ganancias del CJNG por el fraude de tiempos compartidos en México?

El FBI documentó cerca de 6 mil víctimas estadounidenses entre 2019 y 2023, con pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares derivadas de fraudes relacionados con tiempos compartidos en México.

Tan solo durante 2024, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet recibió aproximadamente 900 reportes adicionales, con afectaciones superiores a los 50 millones de dólares.

La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro también informó que instituciones bancarias reportaron más de 850 operaciones sospechosas relacionadas con este tipo de esquemas, equivalentes a unos 330 millones de dólares en movimientos financieros potencialmente vinculados al fraude.

Las autoridades consideran que las cifras reales podrían ser mucho mayores debido a que numerosas víctimas evitan denunciar por temor o vergüenza.