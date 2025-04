Lamenta Senado deceso del Papa Francisco; rinde minuto de silencio y aplausos

El Senado de la República rindió homenaje luctuoso al Papa Francisco

Con un minuto de silencio y otro de aplausos, el Senado de la República rindió homenaje a la memoria del Papa Francisco y emitió un pronunciamiento donde lamentó el deceso de quien calificaron como “un humanista” defensor de los humildes y olvidados.

“Fue un gran humanista, un ser humano que se distinguió por estar de lado de los humildes, de los olvidados, de los perseguidos, de los discriminados, combatió dentro de la propia iglesia católica la misoginia y la homofobia, fue un hombre entregado a su visión actuando en absoluta congruencia”, estableció el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña

Afirmó que en su libro Fratelli Tutti, el Papa Francisco hace una crítica “muy fuerte” al actual sistema económico, plantea su rechazo a la explotación, a la concentración de la riqueza, a la destrucción de la naturaleza, a la desigualdad; además de ser, dijo, de los pocos jefes de Estado que alzó la voz en contra del genocidio al pueblo Palestino.

La oposición se sumó al duelo y a través del senador del PAN, Miguel Márquez Márquez aseguró que el Sumo Pontífice fue un hombre que siempre estuvo dispuesto a tender puentes y derribar muros como el odio y egoísmo, ante las crisis globales o las guerras.

“Siempre manifestó su intención de poner paz en el mundo, un hombre al cual le debemos mucho como sociedad a nivel global”, indicó

En el mismo sentido, la senadora Claudia Anaya Mora, del PRI, expresó su solidaridad con los católicos que han perdido a su líder, pero es importante reconocer que el Papa Francisco hizo un “gran trabajo” en el tiempo que le tocó conducir a la Iglesia Católica y fue jefe de Estado, por lo que confían en que su sucesor sea un líder que guíe y ayude a las sociedades a construir la paz, porque es lo que “necesita el mundo”.

Por su parte, de Morena, la senadora Martha Lucía Micher Camarena envió su pésame a los Jesuitas, por ser un hermano de ellos y por la contribución que el Papa Francisco hizo, “un hombre sencillo, austero, que les dio su lugar a las mujeres, y que, aunque no estaba a favor del aborto, pidió que no se criminalizará a las mujeres que se sometieran a un aborto”, añadió.

