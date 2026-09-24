Exige PRI esclarecer origen de mil 600 dientes de leche hallados en Zacapu, Michoacán

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno calificó como "aterrador" este hallazgo (Graciela López Herrera)

La dirigencia nacional del PRI exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las autoridades de Michoacán esclarecer hasta las últimas consecuencias el hallazgo reportado por madres buscadoras de alrededor de mil 600 dientes de leche en un predio de Zacapu, señalado por el colectivo como un posible sitio de incineración clandestina.

El dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno calificó el caso como una “atrocidad” y sostuvo que el hallazgo refleja la dimensión de la violencia y de las desapariciones que enfrentan distintas regiones del país.

“Estamos hablando de restos dentales de menores de edad encontrados bajo tierra”, afirmó el senador, quien cuestionó que sean las propias familias de personas desaparecidas las que continúen realizando labores de búsqueda ante la falta de respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.

El priista demandó determinar a quién pertenecen las piezas dentales, cuántas posibles víctimas representan, qué ocurrió en el lugar y quiénes serían los responsables.

El caso fue dado a conocer por el colectivo Buscando Cuerpos en Todo México, cuya fundadora, Margarita López, ha señalado que las labores de búsqueda en la zona comenzaron desde 2021, después de que las buscadoras detectaran humo cerca de un basurero y localizaran indicios de posibles quemas y restos humanos.

Con el paso de los años, las familias continuaron revisando el terreno con herramientas de cribado para recuperar fragmentos y piezas de menor tamaño.

Sin embargo, la cifra de mil 600 dientes y su posible correspondencia con menores todavía requiere validación científica oficial.

Reportes publicados sobre el caso señalan que no existe hasta ahora una identificación pericial pública que determine cuántas personas estarían representadas por las piezas, sus edades, su identidad o las circunstancias de su muerte.

Estos aspectos deberán establecerse mediante estudios forenses, biológicos y genéticos.

Moreno puso el énfasis en que la prioridad de las instituciones debe ser esclarecer el origen de los restos y ofrecer respuestas a las familias.

“Es indignante, doloroso y aterrador que hayan sido madres buscadoras quienes, escarbando la tierra con sus propias manos, encontraran estos restos”, expresó.

El dirigente priista consideró indispensable que las autoridades determinen qué ocurrió en el predio de Zacapu y evitar que el caso quede sin resultados.

“La FGR y las autoridades de Michoacán tienen que llegar hasta las últimas consecuencias. Ni silencio, ni indiferencia, ni impunidad frente a una atrocidad de esta dimensión”, sostuvo.

El tema también llegó al Senado donde la panista Laura Esquivel Torres solicitó un minuto de silencio por las posibles víctimas y anunció que su grupo parlamentario presentaría un punto de acuerdo para solicitar información e investigación a las autoridades