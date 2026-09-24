Sismo hoy en México: ¿Dónde fue el epicentro del último temblor este jueves 24 de septiembre? (Galo Cañas Rodríguez)

En punto de las 17:00 horas se detecto un sismo de magnitud de 4.0 en la escala de Richter este jueves 24 de septiembre, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Los sensores detectaron el movimiento a 87 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo en Chiapas. Esta sería una de las 2,708 réplicas registradas del sismo ocurrido el 17 de julio de este año.

¿Qué pasó el 17 de julio de 2026?

El pasado viernes 17 de julio, el SSN registró un sismo de magnitud 7.4 en la escala de Richter a las 8:48 horas del día a 135 kilómetros a suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Chiapas es uno de los estados de la República Mexicana que presenta mayor actividad sísmica debido a su ubicación ante las placas tectónicas. Mantiene interacción con las placas de Norteamérica, la de Cocos y la del Caribe.

¿Cuántos sismos de gran magnitud han ocurrido en Chiapas?

En un informe especial el SSN reportó que en la zona han ocurrieron cinco sismos de gran magnitud durante del siglo XX.

19 de abril de 1902 cerca de la frontera México-Guatemala con una magnitud de 7.5.

23 de septiembre de 1902 en la costa del país con una magnitud de 7.7.

14 de enero de 1903 en la costa suroeste con una magnitud de 7.6.

29 de abril de 1970 con una magnitud e 7.3.

10 de septiembre de 1993 con una magnitud de 7.2.

Durante el siglo XXI se habían registrado dos sismos de gran magnitud antes del 17 de julio de este año, el 7 de noviembre de 2012 con una magnitud de 7.2 y, el de mayor intensidad registrado hasta el momento, 7 de septiembre de 2017 alcanzando una magnitud de 8.2 en la escala de Richter.

¿Por qué no suena la alerta sísmica?

De acuerdo con el Gobierno de México, para que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) emita una señal, se toma en cuenta la magnitud del temblor y su epicentro.

Magnitud mayor a 5.0 si ocurre a una distancia no mayor a 170 o 200 kilómetros.

si ocurre a una distancia no mayor a 170 o 200 kilómetros. Magnitud mayor a 5.5 si ocurre a una distancia no mayor a 350 kilómetros.

si ocurre a una distancia no mayor a 350 kilómetros. Magnitud mayor a 6.0 si ocurre a una distancia mayor a 350 kilómetros.

Además de que al menos dos sensores deben detectar los niveles de energía en los primeros segundos del movimiento.