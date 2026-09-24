Jubilación a los 53 años en México: ¿Qué trabajadores pueden aplicar a esta modalidad?

ISSSTE acuerda reducción gradual para la edad de jubilación. Se ha publicado en el DOF los requisitos, para quién aplica y cómo funcionará la reducción gradual de la edad de jubilación para las personas trabajadoras afiliadas al ISSSTE. (www.gob.mx)

A través de una reducción gradual que inicia a partir de 2028, trabajadores afiliados al ISSSTE podrán jubilarse antes, bajo el Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE. El Instituto a cargo del director general Martí Batres, publicó ya en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo en el que se establece el derecho de acceder a una pensión jubilatoria justa y digna para las personas trabajadoras al servicio del Estado.

¿Quiénes podrán jubilarse a los 53 años en México?

El esquema está dirigido a trabajadores que estaban activos al 31 de marzo de 2007 y permanecieron en el régimen anterior modificado, incluidos quienes no manifestaron una elección al entrar en vigor la Ley del ISSSTE de 2007, siempre que se encuentren bajo el Décimo Transitorio y no hayan optado por el bono de pensión.

Para las mujeres, la edad mínima llegará a 53 años a partir de 2034, siempre que acumulen al menos 28 años de cotización. En el caso de los hombres, la edad mínima será de 55 años, con por lo menos 30 años de cotización.

¿Cómo funciona la reducción gradual para jubilarse a los 53 años en México?

Actualmente y hasta el 2027, la edad para recibir pensión es de 58 años para los hombres y 56 para las mujeres. A partir de 2028, dará inicio la reducción progresiva de la edad de jubilación, con 57 años para hombres y 55 para mujeres. Luego de 2031 a 2033, se disminuirá un año, con 56 años para los hombres y 54 para las mujeres. Finalmente, a partir de 2034 en adelante, la edad se reducirá a 55 años para los hombres y 53 para las mujeres.