Se reúnen dirigencias de Morena y PT tras reclamos y amagos de ruptura

Reunión entre dirigentes de Morena y PT en un intento por apaciguar los ánimos de rebeldía

En un intento por apaciguar los riesgos de fractura al interior de la alianza oficialista, la dirigencia nacional de Morena se reunió con sus homólogos del Partido del Trabajo, luego de varios días de reclamos y amagos de ruptura de los petistas que acusan maltrato y marginación por parte de Morena en los procesos para elegir a las y los coordinadores estatales rumbo a los comicios del próximo año donde se renovarán 17 gubernaturas.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel informó sobre la reunión con integrantes de la dirigencia nacional del PT, encabezados por Alberto Anaya y recalcó que la unidad se mantendrá en esa alianza.

“La unidad ha sido y seguirá siendo nuestra fuerza”, recalcó tras los intercambios entre petistas y morenistas de los últimos días sobre el verdadero peso electoral de los aliados del régimen.

“ Compartimos una historia de lucha y un mismo compromiso con la transformación de México. Unidos hemos hecho historia y unidos seguiremos avanzando”, estableció Montiel

Miembros del PT han expresado su molestia por el proceso interno y los resultados de las encuestas para definir a las y los coordinadores estatales de la alianza, pues acusan que en realidad es un proceso de Morena donde se ha ocultado el resultado de los sondeos.

El coordinador del PT en San Lázaro, reviró a los señalamientos de morenistas que soslayaron la fuerza electoral de ese partido y admitió que si bien no les alcanza para ganar una gubernatura si tienen capacidad para hacer que se pierda una elección en la alianza para obtener esos cargos.

“No nos da para ganar una gubernatura, pero sí nos da para hacer perder hasta siete, ocho, hasta 12”, sentenció

De hecho recordó que sin los diputados del PT, Morena no alcanza la mayoría calificada para sacar adelante las reformas constitucionales que le interesan.

Sandoval lamentó que Morena se mantenga “arriba del ladrillo” e insistió en realizar encuestas espejo para definir las candidaturas a las gubernaturas que estarán en juego en 2027.

Lo mismo la vicecoordinadora del PT en el Senado, Geovanna Bañuelos, aspirante a la gubernatura de Zacatecas, afirmó que su partido mantiene la disposición de construir una coalición, pero exigió que sus perfiles sean incorporados formalmente al procedimiento mediante el cual se definirá al candidato o candidata.

“Vamos a esperar el incorporarnos a la etapa de la coalición en la que nosotros habremos de ser contemplados”, señaló.

Bañuelos aclaró que el PT no pretende descalificar el procedimiento interno de Morena, pero cuestionó que se haya avanzado en la definición de perfiles sin la participación formal de la dirigencia nacional petista.

La senadora subrayó que el reclamo no se limita a Zacatecas, sino que forma parte de una postura más amplia del PT respecto a los procesos de selección de candidaturas en las entidades donde eventualmente Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) concurran en coalición.