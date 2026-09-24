Pensión IMSS ¿Cuál es la edad de jubilación en México? (Pexels)

El Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) ofrece distintas modalidades para pensionarse, las cuales dependen de distintas necesidades del asegurado y tienen requisitos específicos y varían según el régimen, ya sea la Ley 33 o la Ley 97.

Es importante entender el sistema de pensiones y saber qué requisitos son necesarios para tramitarla, así como las opciones de cada asegurado según su historial laboral. Una de las principales opciones para pensionarse es la Cesantía en Edad Avanzada y por vejez, por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber para solicitar tu pensión del IMSS.

¿A qué edad me puedo jubilar por el IMSS?

De acuerdo al portal del Gobierno de México, la edad para gozar de la pensión de vejez, tanto en el amparo del Régimen de la Ley del Seguro Social 1973 como de la Ley del Seguro Social 1997, es necesario tener 65 años al momento de presentar la solicitud de pensión.

Para saber si aplicas para la Ley 73 o la Ley 97, depende de la fecha en la que empezaste a cotizar; si lo hiciste antes del 1 de julio de 1997, correspondes a la Ley 73; aquellos que cotizaron posterior a esa fecha están bajo la Ley 97.

¿Qué tipos de pensiones hay en el IMSS?

Los asegurados pueden gozar de la pensión del IMSS en distintas modalidades (que también depende del régimen en el que esté cotizando, es decir, por la Ley 73 o por la Ley 97). Estos son los tipos de pensión que hay:

Pensión del IMSS por cesantía en edad avanzada o vejez.

Pensión del IMSS por riesgo de trabajo.

Pensión del IMSS por invalidez

¿Cuáles son los requisitos para la pensión del IMSS?

De igual forma, para solicitar la pensión del IMSS, los requisitos dependen del régimen bajo el cual el asegurado haya cotizado.

Régimen de la Ley del Seguro Social 1973:

Tener 65 años al momento de presentar la solicitud de pensión.

al momento de presentar la solicitud de pensión. Haber causado baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social.

Tener mínimo 500 semanas cotizadas registradas ante el IMSS.

registradas ante el IMSS. Haber cotizado antes del 1 de julio de 1997 .

. Encontrarse dentro del periodo de conservación de derechos, el cual será igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales.

Régimen de la Ley del Seguro Social 1997: