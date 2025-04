Aparece nueva víctima de la ‘autonomía’ de la Normal Tenería: atropellaron sus derechos y autoridades la dejaron sola

Luego de ser separada de su puesto de trabajo en la Normal Tenería sin ninguna explicación ni un documento de respaldo, por decisión del Comité Estudiantil, decidió acudir a denunciar a la Comisión de Derechos Humanos y ante la Secretaría de Educación Pública sin recibir solución alguna.

Incluso logró agendar una cita con la gobernadora mexiquense para plantearle su caso pero nunca logró concretarse, pero le futuro de su caso es incierto.

En mayo de 2024, esta denunciante (la segunda de la que Crónica toma el testimonio) fue elegida como Secretaria General de la Planta Sindical (SNTE) dentro del plantel normalista, un puesto que al parecer no fue del agrado de directivos y miembros del Comité Estudiantil.

El Comité Estudiantil se muestra hostil al SNTE y, como documentó Crónica en torno a otro caso smilar, decide expulsar a quienes ocupan cargos simndicales. Ahora la víctiam comenta que hay por razones discriminatorias de género, al parecer no convenía a intereses de directivos y dirigentes del comité estudiantl que una mujer ocupara un rango de ese tipo.

Días después de recibir el encargo sindical, esta segunda víctima se presentó con normalidad al plantel pero le fue negada la entrada por un estudiante en el portón, quien le informó que no podía entrar, sin ninguna otra explicación. Exigió su derecho de hablar con el director de la escuela para recibir alguna justificación ya que ella no había incurrido en ninguna falta que justificará su veto del plantel.

Fue su hermana quien tuvo la oportunidad de entablar comunicación con el director con la esperanza de obtener una respuesta a tales acciones en contra de los derechos laborales de la denunciante, sin embargo, la respuesta fue tan vacía como absurda: “es que fue indicación de los muchachos del Comité”.

Se han hecho denuncias a rededor del poder que ostenta el Comité Estudiantil Aquiles Serdán dentro de la institución, esta no es la primera, y seguramente no será la última vez, que decidan separar a trabajadores del plantel porque no van de acuerdo a su ideología interna, sin embargo, muchos deciden no denunciar por miedo a las represalias.

Además, se acusa a esta organización de manipular a los demás estudiantes para que respondan a sus causas y sean parte de sus actividades, en ocasiones hasta ilícitas, para que unos cuantos de los cabecillas obtengan ganancias económicas.

La denunciante ha decidido alzar la voz para exigir su reinstalación el puesto de trabajo del que fue separada injustificadamente, ya que se vio obligada a conseguir otro empleo más lejos de su hogar en el que tiene que invertir más tiempo y dinero en el traslado.

A pesar de las acciones intimidatorias de quienes lideran la Normal Tenería, la denunciante afirma no tener miedo y que está decidida a defender sus derechos laborales.

Hace un llamado a la Sección 17 de la SNTE y a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) para que la apoyen en la restitución de su puesto de trabajo.

Alza la voz también en contra de la restitución de los docentes que fueron denunciados por violencia de género, y que fueron defendidos en una huelga de hambre por los miembros del comité estudiantil. Argumenta que si ellos con todo y denuncia pudieron regresar, por que ella no estaría en la misma situación sin haber incurrido en alguna falta.

Las víctimas de casos similares que han decidido alzar la voz, exigen a la gobernadora Delfina Gómez que actúe conforme a los valores de perspectiva de género que la llevaron a gobernar la entidad mexiquense y que no deje solas a mujeres que son maestras igual que ella.

Se espera que el día de mañana la gobernadora mexiquense se reúna con el Comité Estudiantil de la Normal Tenería para la revisión de su pliego petitorio en el que, paradojicamente, exigen alto al hostigamiento en su contra, reinstalación del cuadro directivo (suspendidos justamente por dejar que decisiones que les corresponden sean tomadas por el comité estudiantil), no al uso de fuerzas públicas, respeto a los acuerdos minutados con el SEIEM.