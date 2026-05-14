Álbum Panini... ¿de la corrupción? Ciudadanos protestan en la expo de estampas con imágenes de políticos ligados al crimen organizado

Estampas de "narcopolíticos" al estilo del álbum Panini Estampas con la imagen del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; del senador de Morena, Enrique Inzunza, y de otros funcionarios públicos señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado en Sinaloa, aparecieron esta mañana en las estampas colocadas por Panini sobre Paseo de la Reforma. (Daniel Augusto)

Como parte de la euforia por la inauguración de la Copa del Mundo 2026 el próximo 11 de junio, Panini y el Gobierno de México lanzaron una exposición de estampas gigantes exhibidas gratuitamente en el Paseo de la Reforma de la capital del país. Figuras del ayer y hoy lucen en la calle para adornar con motivos mundialistas. Sin embargo, este espacio acaba de ser intervenido políticamente por manifestantes que protestan en contra de los políticos señalados por presuntamente tener vínculos con grupos del Crimen Organizado en Sinaloa.

¿Qué pasó en la expo de estampas Panini en Reforma y por qué protestaron?

Integrantes del colectivo Defensorxs, encabezado por el activista Miguel Alfonso Meza (asociado al proyecto Narcopolíticos), realizaron una intervención este jueves en la exposición “Estampas Monumentales” de Panini instalada en Paseo de la Reforma. Los manifestantes pegaron stickers con imágenes de políticos, principalmente morenistas de Sinaloa, etiquetándolos como “narcopolíticos”.

La acción ocurrió sobre las gigantescas reproducciones de estampas de futbolistas (incluyendo figuras como Cristiano Ronaldo) ubicadas entre la Estela de Luz y el Hotel Four Seasons. La exposición, inaugurada a principios de mayo y abierta al público de forma gratuita hasta el 31 de mayo, celebra la historia de los álbumes Panini de la Copa del Mundo rumbo a la edición 2026.

Los activistas aprovecharon la visibilidad de las enormes “estampas” (de más de dos metros de altura) para visibilizar sus denuncias contra presuntos vínculos entre políticos y el crimen organizado. Esta intervención forma parte de una campaña más amplia de colocación de stickers y mantas en espacios públicos de la CDMX, con la que buscan “evidenciar a narcopolíticos de todos los partidos” y presionar para romper lo que denominan un “pacto político-criminal”.

¿Quiénes son los políticos señalados?

Los stickers principales colocados corresponden a figuras de Sinaloa como:

Rubén Rocha Moya

Enrique Inzunza Cázarez

Enrique Díaz Vega

Alberto Jorge Contreras

Juan Valenzuela Millán

Juan de Dios Gámez

Entre otros

El colectivo Narcopolíticos y Defensorxs sostienen que estos políticos forman parte de una red más amplia de “narcopolíticos” que operan en varios partidos, aunque en esta acción específica se enfocaron en morenistas sinaloenses. No se reportaron detenciones ni confrontaciones inmediatas durante la colocación de los stickers.