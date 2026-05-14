Familias desplazadas en Chilapa regresan a sus comunidades tras operativos y retiro de bloqueos en Guerrero

Familias desplazadas regresan a comunidades de Chilapa Personal de distintas dependencias apoyó el traslado de mujeres, niñas, niños y adultos que habían salido de sus hogares por los enfrentamientos y bloqueos en la región.

Luego de varios días de violencia y caminos cerrados en comunidades de Chilapa, Guerrero, autoridades federales y estatales iniciaron el regreso de familias desplazadas a sus localidades, principalmente en zonas como Alcozacán y Coatzingo.

Inicia retorno de familias desplazadas en Chilapa

A través de un comunicado y videos difundidos en redes sociales por la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, se informó que el retorno de las familias se realiza con apoyo del Gobierno de México, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con el gobierno de Guerrero encabezado por Evelyn Salgado Pineda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

En las grabaciones compartidas por la funcionaria federal se observa a elementos de distintas dependencias ayudando a las familias a subir sus pertenencias a camiones para regresar a sus comunidades. Entre las cosas que trasladaban había bolsas con ropa, colchonetas, cobijas y otros artículos básicos que utilizaron durante los días en que permanecieron fuera de sus hogares por el conflicto en la zona.

En las labores participaron integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, personal de Gobernación y trabajadores de la CEAV, quienes acompañaron a mujeres, hombres y menores durante el proceso de retorno.

Autoridades recorrieron comunidades afectadas en Chilapa

Un día antes, Rosa Icela Rodríguez informó que junto con la gobernadora Evelyn Salgado y miembros de la Mesa de Paz estatal realizaron recorridos en las comunidades afectadas, luego de que se lograra liberar los accesos que permanecieron bloqueados durante varios días.

“Estuvimos en la localidad de Alcozacán, en Chilapa, Guerrero, donde se logró el retiro de bloqueos, dialogamos con la población y le brindamos servicios médicos, alimentación y seguridad”, señaló la secretaria de Gobernación.

Durante la visita, autoridades sostuvieron reuniones con las familias desplazadas para escuchar sus necesidades y plantear acciones que permitan mejorar las condiciones de seguridad en la región, además de garantizar acceso a alimentos, atención médica y otros apoyos básicos.

La movilización de autoridades ocurrió después de los hechos violentos y bloqueos registrados en distintas comunidades de Chilapa, situación que obligó a decenas de familias a abandonar temporalmente sus viviendas mientras se desplegaban operativos de seguridad en la zona.