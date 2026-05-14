Concluyó con éxito la XXVI Feria del Libro y la Cultura SNTE 2026

Crónica, presente en la Feria del Libro SNTE 2026

Feria del Libro — Bajo el cielo de la capital mexiquense y el cobijo de los árboles de la emblemática Alameda Central, la cultura se convirtió en el lenguaje común durante la última semana. Tras una magna inauguración el pasado jueves 7 de mayo, la XXVI Feria del Libro y la Cultura SNTE 2026, organizada por la Sección 17 del Valle de Toluca, cierra hoy sus puertas tras consolidarse como el evento artístico y académico más relevante de la región.

El Prof. José Alfredo Geraldo Benoit, Secretario General de la Sección 17, encabezó el arranque de esta jornada, destacando que el magisterio federal no solo educa en las aulas, sino que es el principal motor cultural del Estado de México. Durante su mensaje, Geraldo Benoit rindió homenaje a los exdirigentes que cimentaron la historia de la organización, subrayando que la unidad sindical es la base para conquistar mejores condiciones laborales y espacios de desarrollo para la sociedad.

Bajo el lema de una “comunidad que construye desde el conocimiento”, la feria desplegó una robusta agenda de más de 90 actividades. La programación logró una simbiosis perfecta entre el intelecto y el esparcimiento: desde una enérgica carrera atlética de 5 km hasta muestras gastronómicas que deleitaron a los asistentes. En el ámbito literario, 20 stands editoriales dieron voz a autores locales y casas de renombre, mientras que los propios docentes presentaron obras de su autoría, reafirmando su compromiso con la producción intelectual.

Niños, niñas y jóvenes disfrutaron del evento y participando en labores reporteriles

La innovación fue pieza clave con la muestra de robótica y tecnología STEM. Estudiantes de telesecundarias de San José del Rincón y Tenancingo sorprendieron al público con proyectos de vanguardia que representarán a México en certámenes internacionales, demostrando que el talento mexiquense no tiene fronteras.

El escenario principal fue un estallido de alegría. Desde la elegancia del coro infantil “Liverpool Dreams” interpretando a The Beatles, hasta la energía de la imitadora de Gloria Trevi, quien puso a bailar a la audiencia. La emotividad llegó con Axel, un joven con autismo que cautivó con su voz, y las risas estallaron con los payasos Pastelín y Pastelito, así como con la obra teatral “Se vende una mula”.

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En las carpas lúdicas, dinámicas como la de La Crónica de Hoy, que permitió a los niños jugar a ser reporteros, fomentaron la convivencia familiar y el pensamiento crítico. Hoy, al concluir esta gran fiesta, Toluca reafirma que, a través de la lectura y el arte, se construye el futuro de la educación pública.

La Crónica de Hoy 2026