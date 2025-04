Avalan regular que Airbnb e industria de turismo exijan a huéspedes acreditar relación con menores acompañantes

Con el fin de erradicar que México continúe como un destino de turismo sexual infantil, industria en la que sobresalen Puerto Vallarta, Jalisco, y Acapulco, Guerrero, entre otras entidades, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para regular el servicio de alojamiento en el que se incluye a plataformas como Airbnb, y cuyo objetivo es obligar que los turistas que busquen hospedaje acrediten fehacientemente la relación de sus acompañantes menores de edad.

La propuesta de la panista Tania Palacios Kuri, presidenta de la Comisión de Turismo, fue aprobada en lo general y particular con 451 votos a favor y remitida al Senado para su debate y probable aprobación.

Para la queretana, este dictamen “habla de un dolor profundo para el país y que se esconde en las playas de arena blanca, en los hoteles cinco estrellas, en las niñas y niños vendiendo pulseras, en las personas que reciben a turistas de forma sonriente vendiendo mucho de lo que es México. Hoy vengo a hablarles de un crimen que mancha nuestros paraísos: el turismo sexual infantil en México”, dijo.

Expuso que la reforma la Ley General de Turismo es para salvaguardar la integridad y la vida de niñas, niños y adolescentes.

Por ello, explicó que se trata de que previo a la prestación del servicio de alojamiento en hoteles o renta de inmuebles para hospedaje, ya sea de manera física o a través de medios electrónicos, el prestador de alquiler deberá requerir a los turistas que sean acompañados por menores de edad que acrediten el parentesco, la patria potestad, tutela a guarda y custodia que tengan con los menores o, en su caso, comprobar la mayoría de edad a través de documentos oficiales; de lo contrario, se les deberá negar el servicio y se dará aviso a las autoridades investigadoras correspondientes sobre la posible comisión de algún delito.

“México ocupa el segundo lugar, solamente por debajo de Tailandia, como destino de turismo sexual infantil a nivel mundial. Cada día en nuestro país más de cuatro niñas o niños son víctima de abuso sexual, según datos del INEGI.

En el marco de la celebración del Día del Niño, este 30 de abril, Tania Palacios aseguró que mientras se discutía este dictamen más de 17 mil niñas, niños y adolescentes viven explotados sexualmente en el territorio, “iconos turísticos que para muchos depredadores terminan siendo puntos de cacería”.

Se calcula, refirió, que 600 mil turistas sexuales viajan cada año al país, y muchos de ellos vienen sabiendo que aquí, con silencio, pueden destruir infancias sin consecuencias.” El 36 por ciento de los agresores provienen de Estados Unidos y Canadá y el 10 por ciento de las denuncias apenas alcanzan a salir a la luz”, agregó.

“Pedir un documento no es burocracia, es protección, es un acto de amor, es un acto de justicia. Con cada omisión, con cada yo no vi, con cada no es mi problema, somos cómplices. México merece ser un paraíso para todos, no un infierno escondido para nuestras niñas y niños”.