Estados Unidos revisa los consulados de México: qué significa y cómo afecta a los mexicanos

Consulado de México en EU Foto: Especial

México y Estados unidos viven uno de los momentos más tensos en cuento a diplomacia y migración se refiere, ya que este jueves se dio a conocer que el Departamento de Estado estadounidense inició una revisión formal de los 53 consulados mexicanos establecidos en territorio norteamericano, una medida que podría derivar incluso en el cierre de algunas sedes diplomáticas.

Este suceso ha generado debate y preocupación entre los expertos, debido a que podría tener graves daños colaterales, pues bajo la Política de “América First” podrían cerrar varias sedes diplomáticas en el país vecino y, por ende, miles de personas que radican en EU podrían ver sus derechos vulnerados, ya que dependen directamente de estos consulados para realizar trámites migratorios, obtener documentación, asesoría legal y protección consular.

Dicha información la dio a conocer el canal de noticias CBS News, que citó a funcionarios del gobierno estadounidense familiarizados con esta nueva problemática.

De acuerdo con este reporte, el presidente Donald Trump y su gabinete evaluarán “todos los aspectos” de la relación diplomática con México bajo la política antes mecnionada del “America First”.

¿Por qué Estados Unidos está revisando los consulados mexicanos?

Este asunto no es algo menor, ya que de acuerdo con CBS News y Reuters, la revisión ocurre en un contexto de creciente tensión bilateral relacionado con migración, seguridad fronteriza, narcotráfico y recientes diferencias políticas entre ambos gobiernos.

Asimismo, esta tensión diplomática no es casual, ya que siguiendo la información que reveló el medio de comunicación la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente registrado en Chihuahua, además de acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con grupos criminales, como sucedió con el señalamiento de Rubén Rocha Moya y demás funcionarios federales.

Sobre este útimo tema, la administración estadounidense ha sido más incisiva con sus estrategias para combatir a los cárteles de la droga, especialmente de aquellas que trafican fentanilo, lo que ha provocado nuevos choques diplomáticos con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La conversación se volvió más tensa cuando sectores conservadores cercanos al movimiento MAGA han acusado, sin pruebas públicas comprobables, a algunos consulados mexicanos de influir políticamente en territorio estadounidense en temas relacionados con migración y participación comunitaria.

¿Qué funciones cumplen los consulados mexicanos en Estados Unidos?

Ahora bien. Para entender esta difícil situación y comprender los alcnces de futuras medidas por parte del gibierno estadounidense, es importante entender cuáles son las funciones de los consulados en EU y en cualquier otro país.

México posee una de las redes consulares más grandes del mundo dentro de un solo país. Los 53 consulados mexicanos distribuidos en Estados Unidos brindan atención a millones de connacionales que viven, trabajan o estudian en ciudades estadounidenses. Entre los servicios más importantes que ofrecen destacan:

Expedición de pasaportes y matrículas consulares

Asesoría legal y migratoria

Protección a mexicanos detenidos

Registro civil

Apoyo en casos laborales

Atención a víctimas de abuso o discriminación

Programas comunitarios y educativos

Por ello, cualquier reducción o cierre de oficinas podría tener un fuerte impacto en comunidades mexicanas que dependen diariamente de estos servicios.

¿Podrían cerrar consulados mexicanos en Estados Unidos?

Hasta el momento no existe una decisión oficial sobre cierres definitivos. Sin embargo, funcionarios citados por CBS News señalaron que el análisis podría llevar al secretario de Estado, Marco Rubio, a considerar restricciones o clausuras parciales en algunas sedes diplomáticas.

En contraste, el gobierno mexicano todavía no ha emitido una postura amplia sobre el tema, aunque medios internacionales reportan que la Secretaría de Relaciones Exteriores sigue de cerca el proceso.

La situación podría evolucionar rápidamente durante las próximas semanas debido al impacto político, migratorio y diplomático que representa para ambos países.