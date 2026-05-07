Fin de curso escolar adelantado, “golpe directo al derecho a la educación”: UNPF

Niños en la escuela. La SEP adelantó la conclusión del ciclo escolar vigente

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) expresó su rechazo y “profunda indignación” ante el acuerdo anunciado por la SEP y el CONAEDU de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026 al 5 de junio, bajo el pretexto de las altas temperaturas y el Mundial de Futbol.

“Este es un grave error”, acusó

La a UNPF advirtió que México ya registra altos índices de rezago educativo en prácticamente todas las evaluaciones nacionales e internacionales.

Alertó que adelantar el cierre del ciclo escolar significa quitar de 5 hasta 7 semanas completas de clases a estudiantes que requieren mayor inversión de tiempo y con serias deficiencias en lectura, matemáticas y comprensión.

“Esto no es una medida menor: es un golpe directo al derecho a la educación”, fustigó

¿POR EL MUNDIAL?

Acusaron que utilizar el Mundial de Futbol como argumento para recortar el calendario escolar es inaceptable.

La educación de nuestros hijos –agrega--no puede ser sacrificada por un evento deportivo que se realizará en tan solo 3 de los 2,500 municipios y Es una muestra más que la improvisación en la SEP tendrá consecuencias irreversibles en el endeble sistema educativo nacional.

La UNPF criticó que esta medida fue tomada sin el menor consentimiento ni consideración a los padres de familia, el supuesto fortalecimiento de aprendizaje en agosto es absolutamente insuficiente y no compensan la pérdida de tiempo efectivo de instrucción.

“Las autoridades y los especialistas educativos, así como académicos y los propios docentes saben perfectamente que las interrupciones prolongadas generan pérdidas irreversibles en el aprendizaje. Con esta medida generamos una carga adicional a los maestros en los procesos de ingresos y nuevos niveles”, estableció

Asimismo explicaron que las altas temperaturas no son una novedad por lo cual tampoco es argumento para cancelar de manera adelantada el ciclo escolar en México.

“Existen soluciones reales (horarios escalonados, infraestructura temporal, apoyo tecnológico, suspensión focalizada por zona, etc.) que no implican sacrificar el calendario completo”, aseveró

Lo que falta –agregó--es voluntad de los Gobiernos Estatales y responsabilidad y la falta real de equipamiento e infraestructura de calidad por parte de las mismas autoridades educativas que ya acumulan 3 ciclos similares sin invertir en el rubro tan simple como unos ventiladores.