Incendio en Plaza Fiesta Las Palmas deja víctimas fatales y 30 heridos en Los Mochis, Sinaloa

Tragedia en Los Mochis Incendio deja víctimas fatales y decenas de heridos (X: @aryan3_swan)

Cuatro personas fallecidas y 30 heridos dejó como saldo un incendio de gran magnitud en la plaza comercial Plaza Fiesta Las Palmas, ubicada sobre el bulevar Antonio Rosales, entre las calles Álvaro Obregón y Rosendo G. Castro, en la zona centro de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, este jueves 7 de mayo de 2026, de acuerdo con reportes preliminares.

Al lugar acudieron elementos de emergencia, quienes trasladaron a varias personas intoxicadas a hospitales cercanos. Hasta el momento, se reporta que el Cuerpo de Bomberos de Sinaloa ha logrado controlar en un 80% el incendio, según informó el diario 24 Horas. El desastre fue capturado por varios transeúntes y mostraba llamas de varios metros de altura acompañadas de humo negro.

🇲🇽 A large fire has engulfed a shopping plaza in Los Mochis, Sinaloa, and people are reportedly trapped inside.



Emergency response is active. Casualty count and evacuation status are still unclear. pic.twitter.com/TI8zEavP0K — Mr. Malik (@aryan3_swan) May 8, 2026

Saldo por incendio en plaza comercial en Los Mochis, Sinaloa

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa reporta un total de cuatro personas fallecidas y 30 lesionados debido al incendio registrado este jueves dentro de la plaza comercial ubicada en la zona centro de Los Mochis, Sinaloa.

De acuerdo con Jaime Astorga Mendoza, director del Hospital IMSS Bienestar de Los Mochis, Sinaloa, hasta el momento del reporte ingresaron 10 personas adultas y dos menores de edad, quienes son atendidos de gravedad debido a la inhalación de monóxido de carbono por el humo negro, además de lesiones severas ocasionadas por las quemaduras, según el reporte de Debate Sinaloa.

Reportan estado crítico en personas ingresadas por incendio en Plaza Fiesta Las Palmas

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que, derivado del incendio registrado en Plaza Fiesta Las Palmas, ubicada en la colonia Centro de Los Mochis, varias personas fueron trasladadas para recibir atención médica en distintos hospitales de la región.

En el Hospital General de Sinaloa ingresaron nueve adultos y un menor de edad, quien es atendido en el área de urgencias pediátricas. Ethan Isaac Peña Obeso, de 8 años, es una de las víctimas del incendio registrado este jueves 7 de mayo.

Fiscalía General del Estado de Sinaloa Reporta estado crítico en personas ingresadas por incendio en Plaza Fiesta Las Palmas (Fiscalía General del Estado de Sinaloa)

Mientras tanto, en el hospital del ISSSTE de Sinaloa, tres personas adultas de 44, 51 y 54 años fueron ingresadas para recibir atención médica inmediata.

Por otra parte, en la Clínica 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, un total de 14 personas fueron ingresadas, mientras que tres adultos de 33, 40 y 42 años reciben atención médica en el Hospital Fátima.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa solicitó a la ciudadanía no acercarse a la zona del incendio para no obstruir las labores de los cuerpos de emergencia y evitar situaciones de riesgo. Además, señaló que la información continúa siendo preliminar y podría actualizarse en las próximas horas.