Trabajadores del ISSSTE recibirán aumento salarial: esto cambia con el decreto de Sheinbaum

Pensión ISSSTE abril 2026: ¿Se adelanta el pago? Conoce qué día se realizará el pago de tu Pensión ISSSTE de abril de 2026 (Pexels)

Buenas nocticias para todos los trabajadores afiliados al ISSSTE, ya que podrán comenzar a recibir mejores ingresos a partir de mayo de 2026, luego de un nuevo decreto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca mejorar las condiciones salariales de empleados del sector público.

Tras el anuncio, ha surgido gran expectativa entre los trabajadores pues este nuevo esquema contempla incrementos salariales por encima de la inflación y ajustes que también impactarían prestaciones, bonos, aguinaldos y futuras pensiones ligadas al ISSSTE.

En otras palabras, se trata de una estrategia más amplia del gobierno federal para fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores del Estado y corregir rezagos históricos en salarios y jubilaciones.

¿Qué cambia para los trabajadores del ISSSTE en 2026?

Uno de los puntos más importantes del decreto es que ningún trabajador del gobierno federal debería recibir un sueldo inferior al salario promedio nacional, lo que abriría la puerta a incrementos automáticos en distintos niveles administrativos.

Esto significa que habrá un ajuste directo en los ingresos de quienes actualmente se encuentran por debajo de dichio promedio mínimo.

Además, el ajuste salarial tendría efectos secundarios positivos en aguinaldos, bonos laborales, prestaciones económicas, ahorro para el retiro, pensiones futuras y créditos y aportaciones vinculadas al ISSSTE. Dichos ajustes garantizarán estabilidad económica a largo plazo.

El objetivo del gobierno: salarios más dignos y mejores pensiones

La administración de Claudia Sheinbaum ha insistido en que una de sus prioridades es fortalecer los derechos laborales y mejorar el sistema de retiro para trabajadores del Estado.

De acuerdo con palabras de la mandataria, este decreto busca dignificar y reconocer el trabajo de los trabajadores y reducir la desigualdad salarial y así, poder hacer frente a posibles escenarios de inflación.

Cabe señalar que este decreto se hizo oficial el pasado 1 de mayo Día del Trabajo, hecho que será uno de los avances más relevantes de la actual administración en materia laboral.

¿Quiénes serían los beneficiados?

Los principales beneficiados serían trabajadores afiliados al ISSSTE pertenecientes al sector público federal y, en algunos casos, empleados estatales adheridos al sistema. Entre ellos:

Maestros

Personal médico

Trabajadores administrativos

Burócratas federales

Empleados de organismos públicos

El impacto también alcanzaría a pensionados y futuros jubilados, debido a que muchos cálculos pensionarios dependen directamente del salario base y aportaciones acumuladas.

¿Cuándo entrarían en vigor los cambios?

De acuerdo con la información oficial, las nuevas disposiciones comenzarían a reflejarse desde mayo de 2026, aunque algunos beneficios podrían implementarse gradualmente dependiendo del área laboral y del presupuesto federal disponible.

Mientras tanto, trabajadores y sindicatos continúan atentos a las reglas oficiales y lineamientos específicos que definan montos, porcentajes y mecanismos de aplicación.

Cuándo es el depósito de junio 2026 de la Pensión ISSSTE

Basado en el calendario oficial del ISSSTE, el pago que corresponde al mes de junio 2026 se realizará el viernes 29 de mayo de 2026, por lo cual se adelantará debido a que el 30 y 31 caen fin de semana.

El ajuste se verá reflejado en la cuenta del derechohabiente y prealizará directamente en la cuenta bancaria del beneficiario al momento de su jubilación. Por lo que la recomendación es revisar el saldo a través de la app se su banco correspondiente, ventanilla o cajero automático.