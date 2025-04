SEP: ¿Qué días no habrá clases en Mayo? Fechas oficiales en el calendario

Días feriados mayo 2025 El calendario de la SEP tiene varios días de descanso en mayo para los estudiantes

El calendario escolar 2024-2025 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla varios días de descanso en mayo, mes que destaca por concentrar algunas de las conmemoraciones más relevantes del ciclo académico. Tanto alumnos como padres de familia deben estar atentos a estas fechas para evitar contratiempos en la organización familiar, especialmente al tratarse de días en los que no habrá clases en los niveles de educación básica en todo el país.

Además de los días feriados que dicta la Ley Federal del Trabajo (LFT) para el ámbito laboral, la SEP establece fechas específicas en las que se suspenden actividades escolares, tanto por motivos cívicos como administrativos. Estas jornadas sin clases aplican a planteles públicos y privados de preescolar, primaria y secundaria.

¿Qué días no habrá clases en mayo de 2025 según el calendario SEP?

De acuerdo con la programación oficial de la SEP, el mes de mayo será uno de los más activos en cuanto a suspensiones escolares se refiere. El jueves 1 de mayo, Día del Trabajo, es una de las fechas que aparece tanto en el calendario laboral como en el educativo. En esta jornada no habrá clases y, en el caso de los trabajadores de la educación, tampoco se labora, salvo que así lo requiera la institución, en cuyo caso aplica el pago doble estipulado por la LFT.

Calendario oficial de la SEP Crédito: SEP

El lunes 5 de mayo también será un día de asueto para conmemorar la Batalla de Puebla, hecho histórico de gran relevancia en el país. Esta fecha representa además uno de los llamados “puentes”, ya que al caer en lunes permite un fin de semana largo para estudiantes y personal docente.

Otra jornada de descanso obligatorio para estudiantes será el jueves 15 de mayo, cuando se celebra el Día del Maestro. Esta fecha se respeta como día de descanso en el sector educativo, por lo que no habrá actividades académicas ni administrativas.

Finalmente, el viernes 30 de mayo se realizará la séptima sesión del Consejo Técnico Escolar, motivo por el cual los estudiantes no acudirán a clases. En este caso, el personal docente sí debe presentarse a laborar, ya que se trata de una jornada de trabajo interno.

¿Por qué el 1 de mayo no se recorre?

Una de las dudas frecuentes entre madres, padres y cuidadores es por qué en ocasiones algunas conmemoraciones se recorren para generar fines de semana largos, mientras otras se mantienen fijas en su día original.

En el caso del Día del Trabajo, la SEP ha determinado respetar la fecha exacta, por lo que el descanso será el jueves 1 de mayo. No se traslada a un lunes o viernes como ocurre con otros días festivos, lo que significa que no se generará puente con esta conmemoración en particular.

Tras este día de asueto, las actividades escolares se retomarán el viernes 2 de mayo de forma normal en todos los planteles, lo que implica que ese día no se debe considerar como parte de un descanso extendido.

El calendario oficial de la SEP es la guía que marca el ritmo del ciclo escolar y debe ser consultado con frecuencia por la comunidad educativa. Ante cualquier modificación, la autoridad educativa correspondiente suele emitir avisos oficiales a través de sus canales institucionales.