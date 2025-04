Rechaza García Harfuch estrategia de seguridad fallida; no se resuelve en 6 meses pero hay resultados medibles, revira

El secretario de Segruidad Pública, Omar Garcia Harfuch en el Senado de la República (La Crónica de Hoy)

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch rechazó una Estrategia de Seguridad Nacional fallida y reviró que los avances son medibles y concretos, pese a que la violencia persiste en estados como Guanajuato, Sinaloa y Jalisco

El funcionario recalcó que en seis meses no se resuelve el problema de inseguridad y “el hecho de que haya resultados no quiere decir que el problema esté resuelto”, y señaló que siete de los 32 estados del país concentran el 50 por ciento de los homicidios, lo cual está siendo atendido con prioridad.

“El hecho de que haya resultados no quiere decir que el problema esté resuelto. (…) El trabajo es muy medible, y los indicadores en seguridad son muy medibles. Si tenemos menos homicidios, que en el 2018, este es el primer trimestre más bajo desde el 2018 de homicidios, si tenemos menos homicidios en este mes que los anteriores, pues obviamente es que se está dando resultados.

“Si tenemos menos delitos de alto impacto que anteriormente, pues está dando resultados. El número de detenidos, la cantidad de droga asegurada. (…) La cantidad de recursos que deja de ingresar al narcotráfico, las personas detenidas, pues es una estrategia que está funcionando, que estamos convencidos que está funcionando, y que por supuesto no se resuelve en los seis meses que llevamos, pero los resultados ahí están y continuaremos trabajando…”, explicó.

Entrevistado en el Senado previo a su comparecencia con senadores para explicar la estrategia nacional de seguridad, García Harfuch también aclaró que las extradiciones de capos o narcotraficantes hacia Estados Unidos se mantienen aunque especificó que “hay unas más mediáticas que otras” pero no ha pasado un solo mes sin este tipo de acciones.

“Las extradiciones no han parado, las extradiciones son de manera contínua encabezadas por la Fiscalía General de la República y las extradiciones continúan, obviamente hay unas más mediáticas que otras, pero no ha habido un mes que no haya extradiciones”, aseveró

García Harfuch indicó que los 29 narcotraficantes trasladados a Estados Unidos el pasado 27 de febrero, fue sólo uno de los bloques más grandes de este tipo de extradición.

“Hubo un bloque de 29 personas que fueron en una misma salida y lo otro pedimos el dato exacto a la Fiscalía General de la República”, detalló

El funcionario destacó que se han logrado más de 18 mil detenciones y la destrucción de más de 800 laboratorios clandestinos, lo que representa una importante disminución en los ingresos del crimen organizado y su capacidad de reclutamiento, compra de armamento y corrupción de autoridades.

García Harfuch defendió los indicadores de la actual administración, y aseguró que se trata del primer trimestre más bajo en homicidios desde 2018, y que hay una disminución en delitos de alto impacto.

Además, destacó el papel de la Secretaría de Marina, que ha realizado aseguramientos históricos en altamar.

Finalmente, reiteró que la meta cualitativa de la estrategia es la pacificación del país y la protección de la ciudadanía, esfuerzo en el que participan diariamente fuerzas federales y estatales.