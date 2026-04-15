Auditoría federal es ‘elefante blanco’ para los mexicanos; aprueban diputados darle facultad de denunciar ante tribunales

CDMX — Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara Diputados, admitió que, para millones de mexicanos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sólo sea un elefante blanco, “un ente que carece de la fuerza y los dientes suficientes para perseguir la corrupción en nuestro país”, por lo que explicó que reformas deben ser el azote de los corruptos.

En tribuna, el indicó que con las modificaciones la ASF podrá, en cualquier etapa del proceso de revisión y si advierte alguna irregularidad grave, presentar directamente de oficio las denuncias a los tribunales administrativos.

Durante la sesión de hoy, el integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) destacó que, para lograr un documento de gran trascendencia, que logre un verdadero combate contra la corrupción, se sostuvieron diálogos con instancias federales, con la propia Auditoría Superior de la Federación y con la Comisión de Hacienda.

Mejía Berdeja añadió que se trata de una reforma que va a permitir el combate eficaz a la corrupción, porque se aprovechará la tecnificación, a fin de que haya notificaciones electrónicas. “Asimismo, se está estableciendo un plazo de 120 días hábiles para que la auditoría, después de todo el proceso, se pronuncie y 90 días para enviar dictámenes a investigación”.

Finalmente, el petista dijo que de esta forma se sigue demostrando que con la Cuarta Transformación se va con todo contra los malos manejos de los recursos públicos. “No más corrupción, no más una auditoría como Elefante Blanco, sino como la Auditoría Superior, el azote de los corruptos que hacen un daño a este país”.

El dictamen que reforma diversas disposiciones de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, se aprobó por 390 votos y se turnó a la Cámara de Senadores, para sus efectos constitucionales.