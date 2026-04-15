Embajador de EU asegura que cooperación con México ha permitido reducir las muertes por sobredosis

El embajador de EU en México, Ronald Johnson (EFE)

El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, aseguró este miércoles que las muertes por sobredosis en su país han reducido un 35% en comparación con el punto más alto registrado en 2023 gracias a los “trabajos de cooperación” entre ambas naciones.

“Para finales de 2025, en el primer año de la Administración del presidente Donald Trump, las muertes por sobredosis en Estados Unidos disminuyeron un 35% en comparación con el pico de 2023, según datos preliminares de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades”, destacó Johnson en un mensaje en redes sociales, donde no comentó sobre la cifra de 2023.

Asimismo, señaló que esta reducción se debe en gran medida al desmantelamiento de los carteles del narcotráfico y los trabajos de cooperación entre los gobiernos de los presidentes Trump y Claudia Sheinbaum.

“Desmantelar cárteles, junto con la cooperación con México, salva vidas y fortalece nuestra seguridad compartida. Aunque aún queda mucho trabajo por hacer, el progreso es evidente”, manifestó el diplomático.

Para finales de 2025, en el primer año de la Administración de @POTUS @realDonaldTrump, las muertes por sobredosis en los Estados Unidos disminuyeron 35% en comparación con el pico registrado en 2023, de acuerdo con datos preliminares de los CDC. Desmantelar a los cárteles,… pic.twitter.com/lgPcvwdxYC — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 15, 2026

Sheinbaum ha insistido en reiteradas ocasiones sobre la estrecha cooperación con EU en materia de seguridad pero ha enfatizado que se enmarca en el respeto a la soberanía y sin subordinación.

A mediados de marzo, la Jefa del Ejecutivo Federal explicó que su gobierno ha rechazado todas las propuestas del republicano para que tropas estadounidenses ingresen a territorio mexicano para combatir al narcotráfico, al mismo tiempo que defendió la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Igualmente, puntualizó que México mantiene coordinación con Washington en áreas como inteligencia y seguridad, pero insistió en que las cooperaciones contra el crimen organizado en territorio nacional corresponden exclusivamente a las autoridades nacionales.