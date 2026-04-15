Denuncia Claudia Anaya “carpetazo” de la FGR en caso La Luz del Mundo; acusa protección política

Naasón Joaquín García, líder de la iglesia evangélica “La Luz del Mundo” que purga una sentencia en Estados Unidos. (Cuartoscuro)

La senadora del PRI, Claudia Edith Anaya, lamentó la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de dar carpetazo a las investigaciones relacionadas con líderes de La Luz del Mundo y exigió que se reabra esa investigación.

“Creo que debieran de reabrirse esas esas investigaciones y tener justicia, pero también hay que tener en cuenta que hemos tenido a un grupo político de la Luz del Mundo cabildeando muy fuertemente en la Suprema Corte de Justicia, aquí mismo en el Senado, tenemos senadores y asesores de la Luz del Mundo”, indicó

Para la senadora priista “es terrible y un insulto para las víctimas” esta decisión de la FGR que encabeza,. Ernestina Godoy y sostuvo que este país tiene un compromiso con la justicia y un gran adeudo con ella misma.

Recordó que el origen de las investigaciones derivaron de las denuncias en contra Naasón Joaquín García, quien fue procesado y condenado en Estados Unidos por delitos sexuales.

Mientras que en México—agregó--, sobrevivientes como Sochil Martin y su esposo Sharim Guzmán denunciaron que la Fiscalía Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (FEITPOC) determinó no continuar con indagatorias contra otros integrantes de la organización.

“Los políticos también tenemos una gran deuda con la justicia de este país, y es no estar empoderando pederastas, no estar empoderando criminales, no estarnos asociando con el narco, los partidos políticos con tal de conseguir votos han dejado de lado muchas cuestiones éticas”, estableció

El carpetazo a las investigaciones de este tema se dieron semanas después de la llegada de Ernestina Godoy al frente de la FGR.

“Se advirtió que iba encubrir a todos los que fueran sus compañeros militantes, no solamente está el caso de la luz del mundo en donde tenemos a estos militantes de Morena que son senadores, líderes religiosos, sino que está el caso de los hijos de Andrés Manuel y el huachicol fiscal”, lamentó