Sheinbaum inaugura Universidad para el Bienestar en Texcoco; maestros la reciben con porras

La presidenta informó que se abrirán más de 300 mil espacios para universidades

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la inauguración de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García en Texcoco, durante el evento la mandataria fue recibida por maestros y ciudadanos que, llenos de euforia, manifestaron su apoyo con aplausos y porras, a una sola voz exclamaban “Maestros con Claudia”, “SNTE con Claudia“, entre otras.

Se trata de la sede Parque Ecológico Lago de Texcoco, en el Estado de México, acompañada por la gobernadora de la entidad, Delfina Gómez, destacó que el nuevo plantel es algo muy importante para todos los jóvenes del Estado de México, “inaugurar una universidad pública, es un motivo de festejo y fiesta en nuestro país”, dijo.

La mandataria federal aseguró que la educación pública no sólo es esencia de la transformación de la transformación, sino también es la defensa de los derechos del pueblo de México y precisó que uno de los elementos centrales de la cuarta transformación es revertir el proceso de privatización.

“La educación no es un privilegio, desde los Sentimientos de la Nación, es una demanda de nuestro pueblo. La educación es un derecho de nuestro pueblo de México, y está establecido a nivel constitucional”.

Recordó que la Universidad del Bienestar se construyó a partir del 2018, durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador; comentó que hay quienes desprestigian a la institución pero desmintió los dichos y aseguró que ahí se imparte una de las mejores educaciones de México.

“Dicen que esa no es una educación de calidad. Claro que es una educación de calidad es de las mejores educaciones que hay en nuestro país, lo qué pasa es que sirve para aquellos que no tenían acceso a la educación, y eso no lo pueden reconocer quienes defendieron el periodo neoliberal”.

Van por 300 mil espacios para jóvenes en educación superior

Sheinbaum reveló que uno de los objetivos de su gobierno es que haya más de 300 mil espacios más para jóvenes en la educación superior.

“Con la Universidad del Bienestar Benito Juárez, con la nueva Universidad Nacional, Rosario Castellanos que iniciamos en la ciudad de México, con más espacios para el Tecnológico Nacional de México y más espacios para el Instituto Politécnico Nacional”.

Precisó que además se está convocando a las Universidades Autónomas a que abran la matrícula, “porque cualquier joven que desea estudiar la universidad tiene derecho a estudiar la universidad, esa es la esencia de la transformación”.

La presidenta celebró que haya universidades privadas, “pero esas son para quienes las pueden pagar, el Gobierno tiene una responsabilidad que es hacer educación pública gratuita de calidad para el pueblo de México”.