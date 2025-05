CSP: Economía estadunidense se redujo, mientras la mexicana creció, “poquito, pero creció”

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo Desde el estado de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comparó que por primera vez en mucho tiempo la economía de Estados Unidos se redujo, mientras que la de México creció, “poquito, pero creció”

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, enfatizó que por primera vez “en no sé cuántos años, la economía de Estados Unidos tuvo una reducción en el primer trimestre y en cambio la economía de México creció, poquito pero creció”.

Al encabezar la presentación del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, la jefa del Ejecutivo Federal aseveró que “siempre es buen momento para apoyar al pueblo”, y prueba de ello, son los más de 13,500 millones de pesos que se destinarán a 10 municipios mexiquenses para realizar obras de mejoramiento de infraestructura, agua potable, drenaje, educación con construcción de preparatorias, universidades, luminarias y senderos de paz.

Acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, presidentes de 10 municipios mexiquenses que se verán beneficiados con diversas obras, e integrantes de su gabinete legal y ampliado, la presidenta Claudia Sheinbaum refirió que en el pasado, “decían, no sé si se acuerdan, que si Estados Unidos tiene un resfriado acá nos da pulmonía.

“Eso se atrevió a decirlo un director del Banco de México, o un secretario de Hacienda, ya no me acuerdo”, situación que rechazó tajantemente, ya que admitió que México sí tiene mucha integración de su economía con la de Estados Unidos, no obstante, aseveró, “nosotros también tenemos lo nuestro y salimos adelante”.

Hoy México tiene un modelo distinto: la economía moral

Ante cientos de habitantes del municipio de Tlalnepantla, en donde se llevó a cabo la presentación del referido programa, la mandataria advirtió que hoy México cuenta con un modelo distinto: lo que llamamos la economía moral, el humanismo mexicano, a través del cual, subrayó “los recursos del pueblo van para el pueblo, ya no se roban, ya no se quedan en unos cuantos, esa es la gran diferencia y se apoya al que menos tiene”.

En este contexto, refirió que en el pasado se decía que no se aumentaba el salario mínimo, porque ello generaría mayor inflación y que nadie querría invertir en el país, “presumía en el mundo que los mexicanos ganábamos poquito”.

Aumentó el salario mínimo más del doble

Ahora es distinto, aumentó el salario mínimo y contrario a lo que muchos pensaban, no hubo inflación con el aumento al salario mínimo que ha sido en más del doble “y es el momento de mayor Inversión Extranjera Directa (IED) que ha habido en el país, es decir más bien querían que el pueblo siguiera ganando poco”.

Aunado al incremento que se ha venido dando al salario mínimo en los últimos años, desde la pasada administración, Sheinbaum Pardo, resaltó que ahora en su administración además de que va a seguir aumentando el salario “el 1º de mayo dije que inicia la discusión para la semana de 40 horas para las y los trabajadores de México”, anunció que despertó la gritería y aplausos de los asistentes.

No querían apoyar al pueblo

Antes, abundó, se decía que era un mal momento para apoyar al pueblo, “no, siempre es buen momento para apoyar al pueblo, lo que pasa es que nunca querían apoyar al pueblo”, pero ahora, en la Cuarta Transformación, por eso por el bien de todos primero los pobres.

Ante la proximidad de que se realicen las primeras elecciones en el Poder Judicial, para elegir a jueces, ministros y magistrados, la Presidenta de México reiteró su llamado a todas y todos los asistentes a que acudan el próximo domingo 1º de junio a ejercer su derecho a votar.

Pidió ubicar con antelación dónde estarán las casillas para votar, porque habrá la mitad de las casillas que normalmente se instalan.

No somos autoritarios, México será ejemplo en todo el mundo

La presidenta Sheinbaum Pardo, se refirió a la oposición que acusa a la Cuarta Transformación de autoritarios, “dice la oposición que somos autoritarios, que nuestro gobierno se caracteriza porque somos autoritarios”, ante lo cual cuestionó a los asistentes “¿a poco antes de la cuarta transformación había presidentes que iban como nosotros pueblo por pueblo... Hablando con la gente nada que ver”.

“Además, somos el único país del mundo y vamos a hacer ejemplo, ya lo somos en muchas cosas que elige al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y ahora al Poder Judicial. Los tres poderes van a ser electos por el pueblo dicen que si el pueblo elige eso es ser autoritario, pues no, es ser democrático. Democracia quiere decir la participación del pueblo y ahora solo en México un ejemplo al mundo vamos a votar por los tres poderes así que no dejen de participar”, invitó.