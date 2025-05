Claudia Sheinbaum anuncia regularización de 933 mil viviendas en todo el país

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este lunes una estrategia integral para regularizar 933 mil viviendas en todo el país, en coordinación con el Infonavit y la Secretaría de Bienestar. El objetivo principal es evitar el despojo de hogares a familias mexicanas y atender el rezago y abandono generado por años de malas prácticas crediticias e inmobiliarias.

Durante su mensaje, Sheinbaum fue enfática: “La idea es que no se le quite a nadie su vivienda”. Explicó que, aunque muchas casas fueron mal construidas, sin servicios y con espacios indignos, la solución no puede ser dejar que se deterioren o sean vandalizadas, sino revisar caso por caso y ofrecer salidas justas. Subrayó que, incluso si la persona que vive ahí no es la acreditada original, se buscará una manera de regularizar su situación.

La estrategia se basa en tres líneas de acción:

Primero, para quienes sí son los acreditados originales, se contempla una reestructura del crédito, con congelamiento de saldos, reducción de tasas de interés y quitas de deuda.

Segundo, para quienes ocupan las viviendas pero no son los acreditados, se implementará un esquema de arrendamiento social con opción a compra.

Y tercero, en el caso de casas abandonadas o vandalizadas, se procederá a su rehabilitación para ser ofrecidas también bajo este esquema.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, detalló que estos problemas se originaron durante el periodo neoliberal, cuando se entregaron créditos impagables, se contrataron despachos abusivos y se permitió la construcción en zonas sin servicios básicos.

De las 933 mil viviendas irregulares identificadas, 131 mil están en juicios masivos, 216 mil han sido adjudicadas pero no escrituradas, 497 mil registran altos niveles de adeudo y 89 mil pertenecen al FOVISSSTE. Actualmente ya se han censado 47,845 viviendas, y el 87% están habitadas. El censo continúa en los 32 estados del país, con la participación de 1,632 servidores de la nación.

Además de esta regularización, Sheinbaum anunció el plan nacional de vivienda para el sexenio. Se tiene como meta la construcción de 1.1 millones de viviendas nuevas, la entrega de 1.55 millones de créditos de mejoramiento, 1 millón de escrituras y la generación de 24 millones de empleos (9.6 millones directos y 14.4 millones indirectos). Esto beneficiará a 13.1 millones de personas.

Para 2025, ya comenzó la construcción de 186 mil viviendas, la entrega de 300 mil créditos de mejoramiento y más de 120 mil escrituras. Actualmente hay 373 predios disponibles en 28 estados, lo que representa 2,350 hectáreas para desarrollos habitacionales. También se han firmado contratos con 11 empresas para construir 24,844 viviendas en 13 estados, y se prevé que este mes se firmen otros 16 contratos para iniciar 26,749 viviendas más, con lo que se llegaría a más de 51 mil viviendas en desarrollo al cierre de mayo.

Otro de los ejes importantes del plan es el manejo de los llamados créditos impagables. De los 4.1 millones de créditos congelados, 630 mil ya fueron reestructurados, 240 mil recibirán beneficios automáticos este mes, y en julio se sumarán 500 mil más con reducción de deuda, tasa preferencial del 4% y mensualidades más bajas. A partir del último trimestre de 2025, se beneficiará a 1.7 millones de acreditados, y 1.085 millones de casos están siendo atendidos de forma personalizada.

Con estas acciones, el gobierno federal busca romper con años de abandono y corrupción, y garantizar que el derecho a la vivienda digna se cumpla sin excepción.