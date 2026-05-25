Del CJNG a la Unión Tepito: las organizaciones criminales que dominan los corredores de prostitución rumbo al Mundial 2026

Corredores de prostitución México Detectan qué organizaciones tienen el control rumbo al Mundial 2026

La inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 está muy cerca y, más allá de lo deportivo, se comienza a visibilizar el control que organizaciones criminales ejercen sobre corredores de prostitución en las tres ciudades mexicanas que albergarán partidos del torneo.

Una investigación publicada elaborada por Víctor Sánchez, especialista en seguridad para Animal Político, documenta cómo grupos delictivos operan zonas donde existen cobros de cuotas, explotación sexual y tráfico de mujeres en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El análisis sostiene que, a diferencia de otras sedes mundialistas de años anteriores, en México las principales zonas de prostitución se encuentran bajo influencia de organizaciones criminales que obtienen ingresos directos de esta actividad.

¿Qué grupos criminales controlan los corredores de prostitución en México?

Entre los grupos identificados aparecen el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Unión Tepito, Cártel del Noreste, Cártel de Sinaloa, Cártel de Tláhuac, Tren de Aragua, Los Billys, Tanzanios, las Triadas Chinas y La Familia Michoacana.

La investigación advierte que el incremento de visitantes nacionales y extranjeros durante el torneo podría elevar la demanda de servicios sexuales en las ciudades sede y, con ello, las ganancias de grupos criminales que ya operan en esos corredores.

Uno de los casos recientes retomados en el reporte ocurrió en Ciudad de México, donde autoridades detuvieron a integrantes del Tren de Aragua, señalados por traer mujeres venezolanas, colombianas y peruanas mediante engaños, en coordinación con la Unión Tepito.

La investigación aclara que no todas las personas que ejercen el trabajo sexual son víctimas de trata. Sin embargo, también expone esquemas de explotación impulsados por organizaciones criminales que cobran cuotas en zonas donde mantienen control territorial.

En Ciudad de México, por ejemplo, la Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac cobran pagos a trabajadoras sexuales en determinadas áreas. En Jalisco ocurre una dinámica similar bajo influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El reporte añade que una parte importante de las ganancias extraordinarias que deje el Mundial podría terminar en manos de organizaciones criminales y no de las personas que ofrecen estos servicios.

Corredores de prostitución bajo dominio criminal en Monterrey

En Monterrey, la investigación ubica el principal corredor de prostitución sobre Avenida Colón, Calle Reforma y Avenida Madero, además de Calle Zaragoza, que conecta esas vialidades.

El documento identifica dominio del Cártel del Noreste, considerado sucesor de Los Zetas. También reporta presencia de Los Billys, grupo local ligado a antiguas células vinculadas con los Beltrán Leyva.

Corredores de prostitución bajo dominio criminal en Jalisco

De acuerdo con la investigación de Víctor Sánchez, Guadalajara presenta uno de los escenarios con mayor concentración criminal alrededor de la prostitución.

El Cártel Jalisco Nueva Generación mantiene control sobre corredores ubicados en Calzada Independencia, Oblatos y Zona Lafayette, entre otras.

Unión Tepito y Tren de Aragua disputan zonas en Ciudad de México

En Ciudad de México, el panorama aparece distribuido entre distintos grupos criminales que operan en varias zonas de la capital.

La Unión Tepito domina corredores como Zona Rosa, Calzada Zaragoza y Puente de Alvarado.

En Calzada de Tlalpan y parte de La Merced se reporta presencia del Tren de Aragua. En esa misma zona también opera el Cártel de Tláhuac.

Datos sobre trata y explotación sexual en México

En México, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de Ciudad de México estima que hasta 96% de los casos de trata no son denunciados. La explotación sexual concentra más de la mitad de los reportes registrados en la Línea Nacional contra la Trata de Personas.

Informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNICEF y Amnistía Internacional advierten que eventos deportivos masivos pueden incrementar riesgos relacionados con explotación sexual y laboral debido al aumento de visitantes y movilidad internacional.

Entre las principales tendencias detectadas por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia aparecen el aumento de captación digital mediante Facebook, Instagram, Litmatch, WhatsApp y Telegram, además del uso de videojuegos como Roblox y Free Fire para contactar menores de edad.

En ese contexto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, SINTRATA A.C. y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de Ciudad de México impulsan la campaña “Mundial Sin Trata”, enfocada en promover la identificación y el reporte de posibles casos de trata de personas durante el torneo.