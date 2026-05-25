Lista de estados que acabarán las clases en junio, antes de lo que indica el calendario de la SEP Conoce cuál es la lista completa de estados que adelantarán el fin de clases 2026 (Pexels)

Algunos estados finalizarán el ciclo escolar 2025-2026 antes de lo estipulado en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP); conoce el listado completo.

A pesar de que la SEP anunció que se mantendría el calendario escolar vigente, nueve entidades en el país informaron que adelantarán el fin de clases, por lo que algunos menores estarán de vacaciones desde junio.

¿Qué estados terminan las clases en junio?

De acuerdo con lo informado por las autoridades educativas estatales, Tlaxcala, Yucatán y Colima son los estados que han decidido finalizar el ciclo escolar 2025-2026 en junio.

Estas son las fechas exactas en las que se acabarán las clases en los estados antes mencionados:

Tlaxcala: martes 30 de junio

martes 30 de junio Yucatán: viernes 26 de junio

viernes 26 de junio Colima: jueves 25 de junio

¿Qué otros estados adelantarán el fin de clases?

A pesar de que Tlaxcala, Yucatán y Colima finalizarán las clases en junio, otros seis estados adelantarán el término del ciclo escolar en julio.

Los estados que finalizan antes el ciclo escolar 2025-2026 son Baja California Sur, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato y Sinaloa, siendo estas las fechas oficiales del último día de clases para estas entidades:

Baja California Sur: viernes 3 de julio

viernes 3 de julio San Luis Potosí: domingo 5 de julio

domingo 5 de julio Nuevo León: miércoles 8 de julio

miércoles 8 de julio Tamaulipas: viernes 10 de julio

viernes 10 de julio Guanajuato: viernes 10 de julio

viernes 10 de julio Sinaloa: viernes 10 de julio

Por su parte, el estado de Jalisco, el cual es uno de los estados anfitriones del Mundial 2026, informó que, a pesar de que finalizará sus clases hasta el 15 de julio, implementará clases virtuales durante los últimos días del ciclo escolar.

Las razones para adelantar el fin del ciclo escolar en algunos estados

Aunque en algunos estados como Nuevo León se adelantará el fin de clases por razones relacionadas con la logística del Mundial 2026, que se llevará a cabo en México, el principal motivo para la finalización temprana del ciclo escolar se debe a las altas temperaturas que se esperan en el país.

¿Cuál es la fecha oficial de fin de clases de la SEP para el resto del país?

Tras la controversia que generó la modificación del calendario escolar 2025-2026 de la SEP, sobre que las clases finalizaran el 5 de junio, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) determinó mantener el calendario vigente, por lo que las clases para los estados que no se mencionaron anteriormente concluirán el próximo 15 de julio.