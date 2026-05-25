Rechazan ruptura AMLO-Sheinbaum por salida de Andy de cargo partidista

La salida de Andy de la secretaria de Organización de Morena generó toda clase de especulaciones

El morenismo en la Permanente rechazó que la renuncia de Andrés Manuel López Beltrán a la Secretaría de Organización de Morena para buscar una diputación federal por Tabasco signifique una ruptura entre el lopez obradorismo con la presidenta Claudia Sheinbaum y atribuyeron ese movimiento al cierre de una etapa política marcada por la disciplina familiar.

El diputado Gabriel García Hernández, consideró que el movimiento de López Beltrán es el cierre de una etapa política marcada por la disciplina familiar del obradorismo.

Recordó que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador existió el compromiso de que sus hijos no participarían activamente en política electoral.

“Hoy el presidente López Obrador está en su retiro intelectual, escribiendo libros, y él tiene todo el derecho de participar”, señaló.

El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila acusó a la oposición y a la “comentocracia” de intentar fabricar una ruptura inexistente entre el expresidente y Sheinbaum.

“No se le puede dar esa lectura definitivamente”, atajó “Siempre la derecha estará buscando cómo construir narrativas falsas”, aseveró .

Ávila insistió en que López Beltrán simplemente acata los tiempos internos fijados por el Consejo Nacional de Morena para quienes aspiren a cargos de elección popular.

Pero la oposición a través del coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, exigió a López Obrador que deje gobernar a Sheinbaum pues sus hijos son parte del lastre que le dejó a la mandataria.

“Es un lastre la herencia de López Obrador y aparte tiene que tolerar a esos juniors baquetones, porque eso es lo que son los hijos del hechicero de Macuspana, (Tabasco)”, acusó.

Senadores y diputados de Morena coincidieron en que la decisión de López Beltrán responde exclusivamente a su intención de competir electoralmente en 2027 y no a un distanciamiento político entre el obradorismo y el nuevo liderazgo presidencial de Sheinbaum.

El ex coordinador morenista en el Senado, Adán Augusto López Hernández, evitó profundizar sobre el tema, aunque dejó ver respaldo absoluto al hijo del expresidente.

“Yo le deseo todo el éxito”, afirmó, y recordó que desde hace años le había sugerido contender por un distrito electoral.

VA A GANAR CAMINANDO

Incluso, anticipó que sería parte de su campaña en caso de que así lo solicitara Andy López Beltrán.

“Es un amigo, una gente a la que yo aprecio y respeto mucho”, sostuvo el exsecretario de Gobernación, quien además aseguró que López Beltrán “caminando va a ganar” en Tabasco.

La vocera de Morena en el Senado, Julieta Ramírez, defendió la legitimidad política del dirigente y recordó que toda la dirigencia partidista fue electa por unanimidad en el Consejo Nacional morenista. “Tiene el respaldo de nuestro movimiento”, afirmó.

Para la legisladora, el hecho de que López Beltrán busque el voto directo en Tabasco fortalece la narrativa de cercanía territorial que Morena ha impulsado desde su fundación. “Qué mejor que vaya directamente a su tierra natal a buscar la confianza de su pueblo”, expresó