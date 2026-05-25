Pensión ISSSTE 2026: ¿Cuál es la edad mínima para jubilarse?

Pensión ISSSTE 2026 ISSSTE establece nuevo régimen de edad para iniciar trámite de pensión.

Este 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto en el cual se establece que los trabajadores del Estado contarán con nuevas disposiciones de jubilación, estableciendo así que las personas que comenzaron a cotizar antes del 2007 puedan permanecer en el esquema tradicional para obtener su pensión.

Este nuevo cambio permitirá que algunos trabajadores que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) puedan jubilarse anticipadamente.

¿Cuál es la edad mínima para jubilarse en el ISSSTE y recibir pensión?

Según lo establecido en los nuevos lineamientos, la edad mínima para solicitar el retiro es de 56 años para las mujeres y 58 años para los hombres, deteniendo así el aumento previsto en la ley.

El ISSSTE establece que se deberá comprobar un historial laboral con los 30 años de cotización para hombres y 28 años para mujeres. Además, es indispensable ser trabajador del Estado activo al momento de la gestión y estar bajo el régimen del Artículo Décimo Transitorio, fracción II, inciso a) de la Ley del ISSSTE de 2007 y no haber solicitado bonos de pensión.

¿Dónde calcular el monto de mi pensión?

Asimismo, el Instituto puso a disposición del público un simulador digital de pensiones https://www.consar.gob.mx/gobmx/Aplicativo/calculadora/issste/, en el cual cualquier trabajador al servicio del Estado podrá realizar el cálculo estimado de la pensión que le corresponde al momento de su retiro. En dicho portal también es posible evaluar el impacto en el aumento si se decidió aportar al ahorro voluntario.