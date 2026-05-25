Evangelina Moreno un nuevo sistema nacional de cuidados para ayudar a miles de mujeres

Evangelina Moreno

La creación de un sistema nacional de cuidados con respaldo constitucional es la propuesta que impulsa la diputada federal con licencia Evangelina Moreno, quien busca que el trabajo de miles de personas cuidadoras deje de ser invisible y tenga apoyo directo del Estado.

La legisladora explicó que la iniciativa, presentada a través de su suplente, busca modificar varios artículos de la Constitución para reconocer legalmente el derecho al cuidado y garantizar condiciones dignas para quienes se dedican a esta actividad.

“Es el cuarto constitucional que solicita que se reconozca el derecho de cuidar y ser cuidado”, señaló.

Moreno indicó que la propuesta también contempla cambios al artículo 73 para reconocer formalmente la labor de cuidado que realizan diariamente miles de personas en México, especialmente mujeres.

La iniciativa plantea la creación de centros de capacitación especializados para personas cuidadoras, con el objetivo de brindar herramientas técnicas y acompañamiento emocional.

De acuerdo con la diputada, muchas personas enfrentan desgaste físico y estrés constante mientras atienden a familiares enfermos, adultos mayores o personas con discapacidad.

“Estamos pidiendo centros de capacitación. Se trata de darles acompañamiento a los cuidadores con recursos y también con técnicas de cuidado y técnicas para bajar el estrés”, explicó.

La propuesta busca que quienes realizan estas tareas tengan acceso a formación profesional y respaldo institucional para mejorar las condiciones en las que desarrollan esta labor.

Uno de los puntos centrales de la reforma es modificar el artículo 123 constitucional para que el Estado destine recursos federales dirigidos a quienes realizan labores de cuidado.

Evangelina Moreno sostuvo que la intención no es entregar únicamente apoyos temporales, sino establecer un ingreso formal para las personas cuidadoras.

“Que se pueda, no tanto un apoyo, sino un salario para nuestros cuidadores”, afirmó.

La legisladora señaló que el objetivo es cambiar el modelo actual de asistencia social y construir un sistema de cuidados más amplio, con reconocimiento legal y presupuesto garantizado.

Según explicó, el proyecto también busca reducir la carga que históricamente ha recaído sobre las mujeres dentro de los hogares mexicanos, al considerar el cuidado como una actividad fundamental para el funcionamiento de la sociedad.