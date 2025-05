Mara y Vero Lezama entregan domos y rehabilitaciones en CENDI 1 y 2 para brindar espacios seguros a la niñez chetumaleña

CENDI

En un día especial para casi 500 niñas y niños, desde bebés hasta pequeñitos de preescolar de los CENDI 1 y 2 de Chetumal, la gobernadora Mara Lezama Espinosa les entregó sus respetivos domos completamente nuevos, construidos por este gobierno humanista con corazón feminista con más de 3.7 millones de pesos de dinero del pueblo que regresa al pueblo.

Durante una visita y recorrido por las instalaciones del CENDI 2, acompañada de la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, la titular del Ejecutivo dijo ante padres y madres de familia, así como del personal que atiende a la niñez en los CENDI, que ahora tienen un espacio seguro donde podrán jugar, aprender, correr, bailar, hacer ejercicio y convivir sin preocuparse por el sol o por la lluvia.

“Hace muchos años que nadie invertía en serio en estos centros. El CENDI 1 tiene más de 40 años de servicio y el CENDI 2 casi 17 años, y durante mucho tiempo estuvieron esperando que alguien los volteara a ver. Hoy les decimos que ya no están solas, no están solos. Ya no más abandono. Aquí hay un gobierno presente que escucha, que actúa en territorio y que cumple”, expresó Mara Lezama.

Adicionalmente, en estos dos CENDI se han invertido 1.8 millones de pesos más en rehabilitación y equipamiento, para atender bien y mejor a los casi 500 niñas y niños, para hacer un total de 5.5 millones de pesos.

Estas obras, enmarcadas en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, forman parte del proyecto estatal que contempla la edificación de 1,109 domos en todas las escuelas públicas de la entidad, que están a cargo de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) en coordinación de la Secretaría Estatal de Educación (SEQ) y del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (IFEQROO).

En la ceremonia de entrega, Mara Lezama anunció la construcción de otro domo en el Centro Integral de Primera Infancia (CIPI) de Bacalar, con 1.9 millones de pesos, “porque cuando se combate la corrupción, el dinero alcanza para más”, afirmó la Gobernadora.

También dio a conocer que solo entre 2024 y 2025, este gobierno de la transformación profunda ha destinado más de 89 millones de pesos para mejorar la infraestructura del DIF, en la rehabilitación del Centro de Asistencia Social para las Infancias en la Región 95 de Cancún; rehabilitación de la Procuraduría de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo, en Chetumal, y la rehabilitación y construcción de la Casa Hogar de Personas Mayores en Chetumal (Segunda Etapa), Rehabilitación y Construcción de la Casa Hogar “Ciudad de las niñas, niños y adolescentes” (segunda etapa) y la rehabilitación, construcción y equipamiento del Centro de Desarrollo Comunitario PILARES en la Región 234 y el CENDI 1 y CENDI 2.

La presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama expresó su satisfacción por estas obras, cuya inversión tienen rostro de infancia y corazón de futuro; dijo que en los CENDI se trabaja alineados a la Nueva Escuela Mexicana y con el método pedagógico Reggio Emilia, en que el niño ocupa un rol activo y protagonista en su propio proceso educativo, lo que hace que Quintana Roo sea un referente nacional.

La presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, afirmó que los CENDI son espacios seguros para el cuidado y estudio de las y los niños, por lo que estas obras permiten reducir las brechas de desigualdad.

Luego de cortar el listón inaugural, convivir con los alumnos, la gobernadora Mara Lezama agradeció a todo el personal de los CENDI, a las maestras, cuidadoras, médicos, psicólogas, trabajadoras sociales, y a todo el equipo que todos los días cuida a las niñas y niños con tanto amor.

Acompañaron a Mara Lezama en esta entrega, Jonathan Castro Herrera, presidente de la Asociación de Padres de Familia del CENDI 1 y Licena Castro Moo, del Comité de la Contraloría Social del Cendi 2; la secretaria de Educación, Elda Xix Euán; de Obras Públicas, Rafael Lara Díaz; de Anticorrupción y Buen Gobierno, Reyna Arceo Rosado; el director del IFEQROO, Aldo Castro Jiménez; la directora general del DIF, Abril Sabido Alcérreca, y la representante del Sistema Nacional del DIF, María de los Ángeles Martínez Candanedo.