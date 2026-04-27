Capturan al “Güero Conta” operador financiero de “El Jardinero”

Detenido "El Güero Conta". (SSPC)

Autoridades detuvieron a César Alejandro N, alias “El Güero Conta”, identificado como operador financiero de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“El Güero Conta” es señalado por lavar recursos provenientes de actividades ilícitas mediante empresas y prestanombres, así como por adquirir aeronaves, embarcaciones, casas, ranchos e invertir en productoras de tequila.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que esra detención representa un golpe importante a la estructura financiera de dicho grupo criminal.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantenemos acciones permanentes para debilitar a las organizaciones delictivas y llevar ante la justicia a quienes generan violencia”, escribió en su cuenta de X.