Ministro emanado del voto popular da curso básico en carrera judicial; “se necesitan altos perfiles en justicia”

La formación de perfiles con rigor técnico y sensibilidad constitucional es clave para construir una justicia más clara, cercana y comprometida con la ciudadanía, puntualizó Irving Espinosa Betanzo, uno de los nueve ministros que llegaron al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través del voto popular en las urnas en junio pasado.

Espinosa Betanzo participó, la tarde de este lunes, en la inauguración del Curso Básico de Formación y Preparación de Secretarias y Secretarios del Poder Judicial de la Federación (PJF), edición 2026, una iniciativa que va orientada a fortalecer la carrera judicial mediante la profesionalización de quienes integran sus funciones sustantivas.

En este encuentro, el ministro apuntó que la formación de perfiles con rigor técnico y sensibilidad constitucional es clave para construir una justicia más clara, cercana y comprometida con la ciudadanía.

“Ya no es suficiente preparar secretarias y secretarios. Hoy se requieren perfiles altamente especializados, con capacidad analítica, sensibilidad constitucional y dominio técnico, capaces de responder a la creciente complejidad del derecho contemporáneo y a las legítima exigencias de la ciudadanía”.

Destacó que en cada expediente se toman decisiones que impactan directamente en los derechos de las personas, por lo que la labor de las secretarias y los secretarios exige método, ética y responsabilidad.

“Detrás de cada asunto hay realidades concretas que deben ser atendidas con seriedad y profundo sentido de justicia. Asimismo, se resaltó que la formación integral contempla no sólo conocimientos jurídicos, sino también herramientas prácticas y habilidades socioemocionales que permitan a las personas participantes enfrentar la complejidad del derecho contemporáneo con equilibrio, resiliencia y compromiso profesional”, aseveró.

Irving Espinosa afirmó que este proceso formativo representa el inicio de una responsabilidad mayor: contribuir, desde la función jurisdiccional, a consolidar un sistema de justicia más profesional, transparente y cercano a la sociedad, con la protección de los derechos y el fortalecimiento del Estado de derecho en el centro.

Este curso es impulsado por la Escuela Nacional de Formación Judicial, que busca consolidar perfiles altamente especializados al servicio de la justicia y al que acudieron como autoridades la magistrada Indira Isabel García Pérez, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial; la magistrada Nelly Montealegre Díaz, integrante del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y coordinadora de la sede Revolución de la Escuela Nacional de Formación Judicial; la magistrada Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, integrante del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, y docente del curso; el doctor José Faus no Arango Escámez, visitador judicial regional del Tribunal de Disciplina Judicial; y el magistrado Alberto Torres Villanueva, integrante del Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito.