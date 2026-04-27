  Programa Ayuda para Depresión (ADEP), permite identificar si tienes o no depresión y en qué nivel te encuentras

Depresión Programa Ayuda para Depresión (ADEP), del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM), permite identificar si tienes o no depresión y en qué nivel te encuentras. Se puede realizar de manera totalmente gratuita

Con el objetivo de ayudar a la población en general a identificar si viven algún cuadro de depresión y en caso de ser así, en qué nivel se encuentran, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM), de la Secretaría de Salud habilitó una página en internet, con información de esta enfermedad.

A través de la plataforma “Ayuda para Depresión” (ADEP), a la que se puede ingresar de manera gratuita a través de la página web https://ayudaparadepresion.org.mx/ , las personas pueden encontrar información sobre la depresión y estrategias de autoayuda.

La depresión es un trastorno mental común, que lleva a las personas, sin importar su edad, a un estado de ánimo decaído, que sientan la pérdida del placer o el interés por actividades que anteriormente disfrutaban realizar o practicar.

Uno de sus principales síntomas es que esta sensación de desinterés se presenta por lo menos durante dos semanas seguidas o más, lo que puede generar sufrimiento y discapacidad.

La psicóloga clínica y titular del programa ADEP, María Asunción Lara Cantú, destacó que la referida página, cuenta con un test de depresión que, según con base en las respuestas de cada persona, en automático envía retroalimentación por correo electrónico, con base en los síntomas de la persona, y se le indica si tiene o no depresión.

También indica si el programa por sí solo puede ayudar o no es suficiente para el nivel de depresión que presente y en ese caso se recomienda buscar ayuda de un profesional de la salud mental.

Explicó que en el sitio https://ayudaparadepresion.org.mx/, se explica qué es la depresión, síntomas y qué hacer para reducirlos, en casos de mujeres u hombres, casos de depresión postparto, abuso de sustancias y depresión, así como orientación a los familiares sobre qué hacer en caso de tener a alguien cercano con esta condición, entre otros datos.

La también doctora en Ciencias de la Salud y maestra en Psicología Clínica, indicó que el programa desarrollado por un equipo de psicólogos clínicos y sociales, se basa en un modelo cognitivo-conductual; es decir, se conoce cómo los pensamientos condicionan la manera de sentir de las personas y también se descubre que quienes tienen depresión mantienen pensamientos negativos la mayor parte del tiempo sobre todas las situaciones que le acontecen.

Toda la información de la plataforma ADEP, dijo, tiene una base científica sobre estrategias para reducir la sintomatología depresiva, incluidos los test -de inicio y salida-, que son pruebas anónimas y certificadas con todas las características de confiabilidad y validez.

Explicó que ADep es una reprogramación, “si le podemos llamar así, de pensamientos que hemos adquirido durante la vida que nos causan sentimientos de depresión. Ese es el trabajo que encuentras módulo tras módulo”, dijo.

Lara Cantú, explicó que hay diversos niveles de depresión y este programa surgió para apoyar a la población que no tiene una patología tan seria o que no tiene la problemática que presentan muchos de los pacientes que acuden a consulta al instituto. Aunque, abundó, también puede ser útil para las y los pacientes, como un complemento o apoyo para entender su situación.

Compartió que muchos testimonios destacan que las herramientas que les dio el programa “les resultaron suficientes para identificar su problema y los ejercicios les ayudaron a sentirse mejor”, lo cual, señaló, es gratificante para quienes colaboramos en este proyecto.

Al año, subrayó, alrededor de 3,200 personas entran, leen y realizan las actividades de la primera página del programa; y de éstas, el 30% se registra en el curso y avanza hasta donde considera necesario.