Video del momento exacto de la detención de Audias Flores Silva, El Jardinero; se escondió en un desagüe

El Jardinero fue detenido en Nayarit Video muestra el momento exacto de la captura del integrante del CJNG

La detención de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, quedó registrada en un video difundido por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en el que se observa el instante en que elementos de la Secretaría de Marina lo rodean y le ordenan rendirse en una comunidad de Nayarit.

Harfuch publica video de la detención de El Jardinero

En las imágenes, el presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) aparece vestido con camiseta blanca y pantalón de mezclilla, mientras cuatro agentes le apuntan con armas largas hasta lograr su sometimiento.

Harfuch confirmó el arresto y señaló que el detenido contaba con una orden de aprehensión en México y era requerido por autoridades de Estados Unidos. Se trata de la primera captura de este perfil en una década, luego de que en 2016 fuera detenido y posteriormente liberado.

¿Cómo fue el operativo para detener a El Jardinero?

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la captura fue resultado de un seguimiento de 19 meses que permitió ubicar a Flores Silva en la localidad de El Mirador, donde permanecía en una cabaña con un amplio dispositivo de protección. El despliegue incluyó vigilancia aérea con helicópteros, así como la participación de cientos de elementos navales y fuerzas especiales.

Al momento de la intervención, los escoltas del objetivo se dispersaron en distintas direcciones. Las autoridades indicaron que el detenido intentó ocultarse en un conducto de desagüe, donde finalmente fue localizado mediante operaciones coordinadas en tierra y aire. El informe oficial destaca que no se realizaron disparos durante la detención.

Perfil y antecedentes de El Jardinero

Audias Flores Silva, originario de Huétamo, Michoacán, había sido identificado por autoridades de México y Estados Unidos como un operador relevante dentro del CJNG. En años previos cumplió una condena en territorio estadounidense por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Investigaciones lo vinculan con operaciones de transporte de estupefacientes y con control territorial en regiones del Pacífico mexicano. También fue señalado en el pasado por su presunta participación en ataques contra fuerzas de seguridad, acusaciones que no se sostuvieron en procesos judiciales posteriores.

La detención ocurre semanas después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del CJNG, lo que ha colocado a distintos mandos de la organización en una posible disputa por el control del grupo. Entre los nombres considerados dentro de esa estructura figuraba Flores Silva, junto con otros integrantes de alto rango.

Autoridades estadounidenses lo mantenían en su lista de objetivos prioritarios y ofrecían una recompensa por información que condujera a su captura.