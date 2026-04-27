Mueve IA a diputados para avanzar en su legislación, incluso en periodo extraordinario

CDMX — Iniciativas como la regulación del uso de la Inteligencia Artificial mueven a diputados para su aprobación, incluso en periodo extraordinario, anunció Ricardo Monreal, líder de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro.

Esta semana concluirá el segundo periodo ordinario del Congreso de la Unión, cuyas actividades regresarán cuatro meses después. Sin embargo, hay temas que no deben postergarse durante este periodo de receso, según dejó entrever Monreal Ávila.

En un mensaje videograbado, el diputado morenista destacó los temas que se quedan en el ‘tintero’ para su análisis del tiempo en que se pueden llevar al pleno, ya sea en un periodo extraordinario o hasta septiembre próximo.

“Nos quedan pendientes, para un extraordinario o para el próximo periodo ordinario, materias de trascendencia. Una sobre inteligencia artificial, otra más sobre la reforma judicial, otra más sobre el tema de seguros y fianzas —que hemos querido dar más tiempo, dado que me han hablado muchos de los actores para revisar bien, junto con Hacienda y junto con empresas morales, el impacto que tendrían las reformas en beneficio de la ciudadanía, lo que nos interesa es el beneficio de los ciudadanos— y una más sobre buros de crédito, también en beneficio de los ciudadanos, y otras que se están acumulando. Es decir que ya tenemos agenda legislativa o para un extraordinario o para el periodo ordinario”, especificó el líder parlamentario.

Para las sesiones de martes y miércoles, el pleno camaral prevé discutir dictámenes por consenso.

“El miércoles, dictámenes de consenso y este martes la presentación de iniciativas de diputados y de diputadas, además de la declaratoria de constitucionalidad, dado que ya hay más de 16 estados que han aprobado la reforma constitucional sobre feminicidio”, informó Monreal Ávila.