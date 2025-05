“Ya se sabrá” los motivos de la revocación de visa de la gobernadora de BC: Noroña

Norña

Gerardo Fernández Noroña El presidente de la mesa directiva del Senado volvió a ratificar su apoyo a la asamblea informativa de la presidenta Sheinbaum. (Mario Jasso)

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña aseguró que ya hay investigaciones para determinar la razón por la cual Estados Unidos le retiró la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila al igual que a su esposo, Carlos Torres y “ya se sabrá” los motivos de esta decisión del gobierno de Donald Trump que ha provocado una lluvia de especulaciones y señalamientos.

“No creo que la propia gobernadora sepa la razón, están investigando, ya se sabrá…”, aseveró el morenista

Fernández Noroña reconoció que corren una seria de versiones sobre esta medida de Estados Unidos y consideró que corresponde a ese país explicar los motivos que tuvo para retirarle la visa a la mandataria de Baja California de extracción morenista.

“¿Yo por qué voy a tener que aclarar si me quitan la visa? Pues que lo aclare quien lo hizo, y ya en base a lo que diga yo tendré derecho a defenderme, tanto mediáticamente, como administrativamente, como políticamente”, indicó

Lo contrario –agregó--es el colmo, te agravian y además tú tienes que decir por qué te agraviaron. ¿No?

El morenista se solidarizó con la mandataria bajacaliforniana y confió en que el gobierno de Estados Unidos informe sobre la razón por la cual le revocó la visa a Marina del Pilar Avila para que pueda defenderse en todo caso.

“Si la gobernadora no ha hecho nada que merezca el retiro de la visa, pues debe restituírsele. ¿Si me explico? O sea, y si ha hecho algo, que yo no veo qué, pues entonces ella podría ya defenderse”, detalló

Fernández Noroña desestimó las versiones sobre una presunta investigación o señalamientos en Estados Unidos contra la gobernadora de Baja California y su esposo Carlos Torres y lo atribuyó a un “golpeteo político”.

“Yo creo que hay una especulación que se está usando para golpear a la compañera gobernadora.