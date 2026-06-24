Pensión ISSSTE 2026 ¿Cuándo depositan el pago de julio? (Pension ISSSTE)

Durante el mes de junio, millones de personas beneficiarias de la pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirán por adelantado su depósito, lo que les permitirá organizar sus gastos mensuales.

El ISSSTE informó que el depósito correspondiente al séptimo mes del 2026 será liberado a finales de junio, obteniendo así una seguridad económica para cubrir sus necesidades básicas y servicios.

¿Cuándo depositarán la pensión ISSSTE de julio?

El ISSSTE anunció a través de sus canales oficiales que el depósito correspondiente al mes de julio se realizará el día 29 de junio de 2026 y solo incluirá su beneficio ordinario.

¿Por qué se adelantará el pago de la pensión ISSSTE del mes de julio?

Con este adelanto, los jubilados y pensionados podrán acceder de manera anticipada a su apoyo económico. Este cambio en las fechas se realiza cuando el corte coincide con los fines de semana o ajustes administrativos.

¿Cómo consultar si ya depositaron pensión?

Para corroborar el depósito, deberás ingresar a tu cuenta bancaria en donde se realiza el abono de manera mensual o llamar a tu banco para conocer el saldo y movimientos de tu cuenta.

Aunque normalmente se ve reflejado el mismo día de pago, es importante que, si no aparece en tu registro, lo reportes de manera inmediata para aclarar la situación.

Recomendaciones del ISSSTE para el cobro seguro de la pensión

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores ha emitido una serie de recomendaciones para todos los pensionados y jubilados para evitar aglomeraciones y esperas prolongadas al momento de recibir su beneficio:

Consultar el saldo mediante aplicaciones bancarias o servicios digitales.

Usar tarjetas bancarias en tiendas de autoservicio

No aceptar ayuda de desconocidos en cajeros automáticos.

Recuerda que las fechas de los pagos de la pensión ISSSTE pueden ser consultadas en cualquier momento a través de los canales oficiales.