“Peligroso avance de la ultraderecha” en AL: Morena tras derrota de la izquierda en Colombia

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel asegura que es momento de mantener la unidad en América Latina. (Daniel Augusto)

Tras el reconocimiento de Iván Cepeda de su derrota en las elecciones presidenciales de Colombia, la dirigencia nacional de Morena expresó su preocupación por el “peligroso” avance de la ultra derecha en América Latina y acusó una “alarmante y descarada injerencia extranjera” en estos comicios donde perdió el régimen de izquierda encabezado por Gustavo Petro.

“Resulta inaceptable que intereses externos y figuras políticas internacionales intervengan de forma abierta para frenar la voluntad soberana del pueblo colombiano, tratándolo como una colonia”, acusó la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel

La dirigencia morenista recalcó que no puede quedarse callada ante lo que consideró “graves sombras que acechan este proceso” donde se buscó alterar la voluntad popular en ese país.

“ En América Latina conocemos el daño que hacen las prácticas antidemocráticas, las operaciones mediáticas y la guerra sucia, diseñadas para alterar la voluntad popular”, acusó

Al fijar postura sobre el resultado de las elecciones en Colombia, la líder guinda expresó su “profunda preocupación” por lo que llamó “ el peligroso avance de una ultraderecha que llega con la promesa de desmantelar los derechos sociales conquistados, amenazar la paz, profundizar las desigualdades y entregar la soberanía” de ese país sudamericano.

En este contexto, la dirigencia morenista consideró que es momento de mantener la unidad en América Latina la conciencia y la resistencia pacífica para seguir construyendo un futuro de justicia y dignidad.

La dirigencia encabezada por Montiel manifestó su solidaridad con el candidato de la izquierda colombiana, Iván Cepeda quien este miércoles reconoció su derrota en las elecciones presidenciales de ese país sudamericano ante Abelardo de la Espriella.

“Toda nuestra solidaridad con Iván Cepeda, líder del Pacto Histórico y con los millones de colombianas y colombianos que han luchado por la paz, la justicia social y la esperanza. La decisión de Iván de actuar con responsabilidad democrática es muestra de su integridad como dirigente”, estableció

El partido guinda recordó que la historia de América Latina nos ha enseñado que el pueblo es sabio y la esperanza no se cancela con un resultado electoral, se organiza.

“Nuestro total respaldo al pueblo de Colombia”, aseveró

El reconocimiento del candidato del Pacto Histórico y cercano al gobierno del presidente saliente, Gustavo Petro, termina con la incertidumbre luego de una de las elecciones más cerradas de su historia reciente.

“He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de La Espriella es el nuevo presidente de la República. Lo hago como un acto de responsabilidad democrática, lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos”, dijo Cepeda