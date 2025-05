Gobierno mexicano ha perdido el control frente a la crisis del gusano barrenador: Beltrones

M

Manlio Fabio Beltrones acusó que los recortes al Senasica debilitaron la vigilancia fitosanitaria en aeropuertos, puertos y carreteras (Cuartoscuro)

El senador Manlio Fabio Beltrones, aseguró que el gobierno mexicano ha perdido el control frente a la crisis provocada por el gusano barrenador del ganado, y urgió la comparecencia ante la Comisión Permanente del Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, para que rinda cuentas sobre las negociaciones en este tema con el gobierno de Estados Unidos.

El ex gobernador de Sonora, recalcó que no podemos cerrar los ojos ni ser omisos ante la crisis que se registra por esta medida y demandó a la Federación a establecer acuerdos formales y transparentes con el vecino país para resolver la situación pues con mensajes patrioteros no se va a lograr nada.

“A tuitazos o con mensajes patrioteros las autoridades mexicanas no van a llegar a ningún lado, tienen que trabajar”, estableció

El senador por Sonora, uno de los estado más afectados por este cierre fronterizo, acusó que los recortes presupuestales al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), que superan el 40 por ciento en términos reales desde el sexenio anterior, han debilitado la vigilancia fitosanitaria en aeropuertos, puertos y carreteras.

Asimismo, recordó que en 1972 se creó la Comisión México-Estados Unidos para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado, la cual fue disuelta en 2013 tras haber cumplido su objetivo.

Sin embargo, advirtió que en solo dos sexenios el problema ha resurgido, por lo que llamó a reinstaurar un mecanismo similar.

E ex priista, informó que desde noviembre pasado, México ha dejado de exportar más de 120 mil cabezas de ganado a Estados Unidos, situación que afecta gravemente a los productores nacionales.

Beltrones, senador sin partido, recordó que para Estados Unidos este problema representa un asunto de seguridad nacional, por lo que su gobierno ha decidido mantener cerrada la frontera a la exportación de ganado mexicano hasta que se intensifiquen los esfuerzos sanitarios por parte de México.

Además, hizo hincapié en que el control debe establecerse en la frontera sur del país, donde se ha detectado la entrada de ganado ilegal, lo que calificó como parte de un “huachicoleo ganadero”.