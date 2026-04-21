Listas las quintetas para seleccionar a Consejeros del INE

Sesión del Consejo General del INE (Instituto Nacional Electoral)

La tarde del lunes el coordinador de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, recibió en un sobre debidamente sellado, los 15 nombres que integrarán las tres quintetas de las que se elegirán a los tres nuevos Consejeros del INE.

De las tres quintetas, dos fueron conformadas por género específico y una de género mixto; por lo que Monreal señaló que el siguiente paso será revisar los nombres y buscar acuerdos legislativos que permitan construir una mayoría calificada en el pleno de San Lázaro.

Los 15 nombres seleccionados por el Comité Técnico de Evaluación son los siguiente:

Arturo Manuel Chávez, director de Talleres Gráficos de México; Armando Hernández Cruz, expresidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (CDMX); Daniel Preciado Temiquel, magistrado del Tribunal Electoral de Guerrero; Juan Manuel Guerrero Jiménez, titular de la Unidad de Enlace con el Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas; y Armando Xavier Maldonado Acosta, director jurídico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

Alejandra Tello, asesora del magistrado Felipe de la Mata; Blanca Yassahara Cruz García, presidenta del Instituto Electoral de Puebla; Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck, rectora del Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación de Nuevo León; María Magdalena Vila Domínguez, exonsejera presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas; y Laura Daniela Durán Ceja, secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Bernardo Valle Monroy, actual director de audiencias en la Secretaría de Gobernación (SEGOB); Armando Ambriz, presidente interino del Tribunal Electoral de la CDMX; Silvia Guadalupe Bustos Vázquez, consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco; Claudia Díaz Tablada, exmagistrada electoral en Veracruz; y Frida Denise Gómez Puga, titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas.

De acuerdo a lo establecido, el coordinador de la JUCUPO intentará construir acuerdos entre sus pares para someter a los candidatos a votación del pleno y que sean publicados el mismo miércoles 22; de lo contrario Mesa Directiva deberá convocar a una sesión el 28 del mismo mes con el fin de realizar la elección mediante insaculación.

Miembros de la oposición no dejaron de señalar que algunos de los perfiles que llegaron hasta esta etapa fueron favorecidos por su cercanía con la 4T, por lo que exigen al Comité Técnico de Evaluación fundamentar los criterios con los que seleccionó a los candidatos.