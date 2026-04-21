México califica de "positiva" la visita del Alto Comisionado de la ONU de Derechos Humanos EFE/José Méndez (José Méndez/EFE)

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación de México ha calificado como “positiva” la visita del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, después de la reunión que tuvo lugar el día de ayer. En dicho encuentro, se acordó mantener la colaboración permanente en medio de tensiones causadas por un reciente informe del organismo sobre la crisis de desaparecidos en México.

“El resultado de la reunión fue positivo. Fue un diálogo y fue en dos sentidos”, comentó la funcionaria.

La reunión ocurre posteriormente a la declaración del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), en la que expresó en un informe la posibilidad de que la situación de los desaparecidos en México, con más de 130.000 personas sin localizar, pueda ser un crimen de lesa humanidad por su envergadura.

Ante esto, el Gobierno de México expresó su rechazo y Rosa Icela Rodríguez explicó que los dos sentidos que abarcó el encuentro fue, por un lado, el Gobierno presentó el funcionamiento del sistema de derechos humanos en el país y por el otro, escuchó las observaciones y los comentarios por parte del representante de la ONU.

“Lo primero fue exponer cómo es el sistema de derechos humanos en México, cómo está este gran sistema que tenemos en México y que se ha ido construyendo y que en la actualidad se ha reforzado”, señaló.

Asimismo, la secretaria de Gobernación de México añadió que a lo largo de la reunión se revisaron diversos temas como por ejemplo la discriminación, la búsqueda de personas desaparecidas, la atención a víctimas, la migración y los programas que actualmente se encuentran en marcha bajo la administración de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

“Hubo muchas preguntas sobre discriminación, sobre el tema de búsqueda, sobre el tema de víctimas, sobre migración, sobre todos los programas, los planes que tenemos en México”,

La titular de Gobernación también enfatizó en que México reiteró su disposición de trabajar de manera coordinada con los organismos internacionales de derechos humanos e indicó que este compromiso responde tanto a las obligaciones legales, como a una política permanente de “respeto irrestricto a los derechos humanos”.

Por otro lado, de igual manera se abordaron los protocolos que se relacionan con el derecho a la libre manifestación de ideas y el nuevo plan en materia de búsqueda de personas desaparecidas, la cual deriva de la reforma legal del 25 de julio del 2025.

Por último, destacó la disposición del alto comisionado para escuchar y compartir experiencias internacionales. “Estuvo atento y muy receptivo y nosotros también a sus palabras, a sus ejemplos también”.

Con información de EFE