Secretaría de Hacienda fortalece el diálogo con CONCANACO SERVYTUR para prevenir el uso indebido del sistema financiero

Prevenir el uso indebido del sistema financiero en empresas familiares

Por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha reforzado la coordinación con el sector empresarial con el objetivo de promover la cultura de cumplimiento y de está manera poder prevenir el uso indebido del sistema financiero.

En este marco, con el fin de fortalecer los canales de diálogo y que se generen condiciones de mayor claridad para las actividades económicas, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, encabezó un encuentro institucional con los representantes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR).

A lo largo de dicha reunión se habló de lo importante que es impulsar los mecanismos de orientación, la capacitación y el acompañamiento institucional, ya que le permiten a las empresas, en particular a las de carácter familiar, cumplir de forma adecuada con sus obligaciones, al igual que a mitigar riesgos asociados a sus operaciones.

Igualmente, se destacó que la claridad regulatoria y el fortalecimiento de la cultura preventiva contribuyen a que se genere una mayor certeza jurídica, así como a proteger la integridad del sistema financiero frente a posibles usos indebidos.

Por su parte, la UIF también enfatizó en lo relevante que es mantener un diálogo permanente con el sector productivo, a fin de fortalecer los procesos de identificación de riesgos y consolidar entornos de legalidad que favorezcan el desarrollo económico. Por ello, se va a continuar promoviendo la colaboración institucional con organismos representativos para poder acercar herramientas, orientación y mejores prácticas que fortalezcan el cumplimiento y la confianza en las actividades económicas.