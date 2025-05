“Si no te haces escuchar, no tienes una trascendencia en el país: Sergio Moreno, candidato de excelencia a magistrado electoral

Con 18 años de trabajo continuo dentro del Poder Judicial de la Federación, Sergio Moreno (Tuxtla Gutiérrez, Chis, 1988) debe buscar su derecho al escalafón como magistrado electoral de la Sala Regional Guadalajara a través del electorado de ocho entidades, al que debe convencer de sus conocimientos como secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral federal, es decir, que ha sido autor de resoluciones de impugnaciones en diversos procesos electorales, bagaje de la maestría en derecho constitucional, de maestría en derecho electoral y de especialidad en la Universidad de Castilla, La Mancha, en España.

Está en carretera por Baja California. Concede entrevista con Crónica habla de la importancia de que las minorías voten, de ese derecho que se negó, por “decisión” del INE, por tema presupuestal, a migrantes y a la población penitenciaria. Y eso es parte de lo que trata la justicia electoral, de defender el derecho a elegir quién nos puede gobernar, y hoy quién nos puede juzgar.

¿Podrá obtener el voto ciudadano de ocho estados? Sólo busca el escalafón para reemplazar a quien no se decantó por “la justicia legítima que imponga la mayoría”

-Me tuve que separar del cargo, pedir licencia sin goce de sueldo, dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como secretario de estudio y cuenta, “no podía ser juez y parte”. Y tengo más de un mes sin tener una percepción, y eso lo complica un poquito más, pero estoy muy animado, participando por los grandes retos y convencido de que tendrán que llegar personas magistradas, o jueces o juezas, que tengan experiencia en los cargos. Creo que eso es indispensable. Y para eso pues las personas tienen que tener un mínimo de información de calidad, que les permita emitir un voto informado. No es nada menor, porque las personas se van a enfrentara una boleta con aproximadamente 200 nombres para el cargo de magistrado electoral de la Sala Regional Guadalajara. Entonces, no es nada sencillo, pero en una democracia se gana con un voto. Tenemos que enfrentar este reto porque sí o sí, a partir de ese momento tendremos personas juzgadoras nuevas, electas por el pueblo, por voto popular.

-¿Le afecta a usted que migrantes y población penitenciaria hayan quedado marginados de su derecho constitucional al voto?

-Una de las de las grandes áreas de oportunidad que tiene esta reforma es acercarnos y tener un diálogo democrático con la ciudadanía, que se pueda escuchar, entender con claridad qué es la justicia electoral, porque la justicia electoral permite la estabilidad en la democracia misma. ¿Y qué es la democracia? La democracia debemos de verla no sólo como un régimen jurídico o un sistema político. No, no la podemos ver sólo como el ir a votar por ciertas personas cada 3 años, cada 6 años. Tenemos que ver a la democracia, pues como lo dice la propia Constitución, como un sistema de vida que se funda y/o está pensado en el constante mejoramiento de todos los ámbitos de las personas. Entonces, el Tribunal Electoral, cuando protege, tutela, la decisión de cada persona en las urnas, cuando vamos a votar por una Presidenta o Presidente de la República, por una gobernatura, por una diputación. Cuando vamos a votar, ese voto realmente tiene que contar bien y ser realmente un reflejo de la decisión del pueblo. Eso es el papel principal de un tribunal en materia electoral, y en este caso de un magistrado. Cuidar que el voto de las personas realmente se cuente bien y la decisión sea la correcta y con base en las mejores preferencias del pueblo.

-¿Cuál es el peso de las minorías en las democracias?

-Es la oportunidad que tenemos. Transmitir cuáles son esos derechos que tienen todas las personas, porque no me dejarás mentir, pero a veces se piensa que los abogados resuelven sólo para abogados, y que el ciudadano común y corriente muchas veces no entiende esas decisiones. Esa es una falla que ha tenido el Poder Judicial, y se tiene que corregir, que se tiene que ser más cercano a las personas. El 1 de junio debemos tener claro cuál es la decisión, quién ganó un cargo, quién ganó una presidencia municipal (en el caso de las elecciones también para Durango y Veracruz de la renovación del gobierno de sus alcaldías), y cuáles fueron las razones que el tribunal dio para declarar quién ganó y quién no ganó. Eso se tiene que transmitir con claridad y también una función esencial del Tribunal Electoral que creo que ahora nos está dando la oportunidad de escuchar a esas voces. Es proteger los derechos de los grupos, de las personas que pertenecen a un grupo que históricamente ha sido invisibilizado, como las juventudes, las mujeres, los adultos, las personas indígenas, las personas con diversidad sexual, las personas que viven una situación de vulnerabilidad de sus derechos o que en la propia democracia se les ha hecho a un lado. Yo creo que por primera vez podrán votar y elegir a las personas que sean más afines a este tipo de ideologías, que los vean. Porque si no te haces escuchar, pues no tienes una decisión trascendental en el país. Hay que ir por la justicia, perseguir la justicia.

¿La niñez debe aprender, aparte del saludo a la bandera, a ser demócrata? ¿Se puede influir en ese sector desde los órganos jurisdiccionales?

-Estoy convencido que quien marca el rumbo de un país es nuestra niñez. Y como tal, la niñez, si bien adquiere derechos desde la propia Constitución, como ciudadano, como ciudadana, a los 18 años, pero la formación, como tú bien lo dices, se debe continuar en las escuelas y se forma con la vida misma. Es imperativo empezar a inculcar a las nuevas generaciones la participación en este tipo de actos públicos, éticos, cívicos y aquellos que de verdad nos obligan a participar y a definir el rumbo del país. En casa tengo dos pequeños y son mi eje. Pienso en ellos, que no tienen una concepción de que soy candidato a magistrado, pero estoy convencido que en 5 ó 10 años perfectamente estarán familiarizados con todos estos procedimientos. Creo que es nuestra responsabilidad como personas ciudadanas demostrar a las nuevas generaciones que podemos realmente definir el rumbo que queremos del país.

-Le insisto, no habrá voto de migrantes ni de la población privada de libertad. ¿Ese voto, representativo de su existencia, importa para la democracia sostenida en 36 millones de electores de 2024?

-Todas las voces tienen que ser escuchadas. Desafortunadamente, esas no están participando. Por ejemplo, las personas que están privadas de su libertad en las cárceles. Desde mi punto de vista las minorías son esenciales para construir una democracia. Nuestro sistema está construido para que haya contrapeso del poder mayoritario. Y no se puede reformar la Constitución hoy, mañana y pasado mañana también, y que se reforme con base en una sola ideología. Por son indispensable las minorías, por eso es indispensable que, en los congresos, en el parlamento, tengamos a diputados, diputadas de situación proporcional. ¿Nos cuesta mucho a todos los mexicanos? Sí, sí nos cuesta mucho, pero es indispensable, desde el punto de vista que tengamos a esas minorías. También es desafortunado, por otra parte, que no participen las personas migrantes. ¿Por qué? Porque ellos ya habían ganado ese derecho. Ya habían ganado ese reconocimiento del Estado que debían de participar en las elecciones. ¿Cuál fue el motivo del INE por el cual se dijo que en esta ocasión no van a votar? Pues el INE dijo que era por un tema presupuestal, porque no se le aprobó el presupuesto que el INE estaba requiriendo para hacer bien estas elecciones. Entonces, hay una falla, creo que sí, no podría negarlo, y es una falla que se tiene que corregir rumbo a 2027. Esto no se puede repetir en el 2027.

-¿Usted cree que una candidatura, llámese ministro, que son los más altos cargos para el máximo tribunal del país, podría legitimarse con cinco mil votos o 10 millones? Seamos entusiastas.

-Recordemos que en una democracia se gana con un voto. Entonces, así salga a votar una persona, salgan dos, salgan 10 millones de personas, ese día vamos a tener una decisión en el país. Por eso es la importancia de transmitir información, que la ciudadanía se interese en participar y ese es el gran reto. Creo que tocas el gran tema del reto en puerta para el próximo 1 de junio. Y, además, tenemos que pensar, como tú bien dices, se imprimieron más seis más de 600 millones de boletas. Las boletas están impresas en un papel moneda. Y sólo ciertas imprentas en el país pueden imprimir esas boletas, porque también recordemos que venimos de un sistema democrático, que se basa en la desconfianza o se basaba en la desconfianza. Nuestro sistema ha creado muchos candados para que no se repitan o no existan fraudes. Imaginemos cuánto le cuesta a todas las mexicanas y mexicanos. No es papel bond, no es un papel ordinario, es un papel especial que tiene filtros de seguridad para que no sea alterado. El Estado mexicano gasta mucho dinero.

-¿Qué riesgos hay de las desventajas, hablando en tema de impugnaciones? La vinculación no deja de estar ahí. ¿Cuál es el mayor reto para el Tribunal Electoral en las impugnaciones al PJF? Estarán juzgando a sus pares. ¿En serio? Es decir, de llegar a magistrado por el voto popular, y en el escenario de 2027, la segunda parte.

-El mayor reto es que todas las candidaturas no podemos echar mano de las estructuras partidistas, no podemos recibir financiamiento público ni privado. No podemos tener una sobreexposición que parta de un de un piso desigual. Es ahí donde el Tribunal Electoral tendrá una gran tarea de revisar todas las impugnaciones que existan, que realmente las candidaturas acaten las reglas existentes. Por ejemplo, en estos días se dio la discusión de que todas las candidaturas tendremos que informar al INE que, entre otras cuestiones, no tenemos suspendidos nuestros derechos políticos-electorales, ni somos prófugos de la justicia, que no tenemos una sentencia que acredite violencia, que no somos deudores alimentarios, que no hemos cometido violencia política contra las mujeres, etcétera.

-La autoridad está buscando que realmente los perfiles sean, no sólo los más capacitados, sino que realmente tengan vigentes todos sus derechos político-electorales, ¿sería violatorio de derechos humanos cancelar a estas alturas de la historia electoral alguna candidatura por ‘sospechosísmo’? En la reforma no se clausuró la legítima defensa jurídica que se le debe garantizar a un presunto narco, y para eso hay abogados de oficio y particulares.

-Totalmente de acuerdo. Yo pongo un ejemplo, quizá un poco absurdo, pero es como el caso de un médico o una médica. No pueden discriminar respecto de la atención que requiera alguna persona. Creo que con independencia una persona tiene que ejercer su profesión. Los abogados, recordemos que no basta con un simple señalamiento. Todas las personas en el país tenemos garantía de audiencia. Si alguien nos señala, nos hace alguna imputación de un delito, de alguna irregularidad, tenemos una garantía de audiencia y debe ser mediante un juicio seguido ante los tribunales, ante las autoridades correspondientes, quienes determinen si realmente cometimos una infracción o un delito. Entonces, destacaría la libre profesión. Todos tenemos garantizados por la Constitución, en el artículo 5 de la Constitución y en el 127 también el derecho a ejercer la profesión y con todo lo que ello implica. Y si existe algún señalamiento tiene que ser con pruebas suficientemente sólidas para podernos retirar una candidatura.

¿Por qué se está retorciendo el derecho político-electoral? ¿Cuál es su análisis jurídico? Es muy importante, para el tema de las impugnaciones que se pudieran presentar después de la elección

-Ya nos palomearon. Si sobreviene o existe algún señalamiento, ¿cuál es desde mi punto de vista? ¿Otro momento oportuno para hacerlo valer? Pues se podrá hacer valer cuando, en este caso, si yo soy electo, y tengo el mayor número de votos, la autoridad administrativa, el INE, antes de expedirme mi constancia como ganador tendrá que revisar de nueva cuenta que cumpla esos requisitos. Y si la autoridad me dice que no los cumplo, en ese segundo momento , pues yo expongo todas las pruebas en mi favor y la última instancia, en este caso la Sala Superior del Tribunal Electoral, podría resolver esa impugnación. Esos son los dos momentos que tenemos, e insisto, necesitamos pruebas que sean contundentes para poder negar o limitar los derechos de cualquier persona, en este caso, de las personas candidatas a magistrados y ministros y jueces.

¿Qué espera usted el 1 de junio, antes de la medianoche para el día siguiente?

-La mayor participación ciudadana y una justicia electoral impecable.

-¿Ya rebasó su tope de campaña o llega ‘tablas’, como dicen?

-Jamás podría hacer una campaña que me involucre, que me implique gastar 800 mil pesos.