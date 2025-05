Presidenta Sheinbaum llama a ir a votar por el Poder Judicial, pese a críticas

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum hizo un llamado para acudir a votar por jueces, ministros y magistrados el próximo 1º de junio, pese a las críticas que, dijo, se han "arreciado" contra ese proceso

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo hizo un exhorto para que el próximo domingo 1° de junio, la gente acuda a votar por quienes conformarán el Poder Judicial, a pesar de que se han incrementado las críticas a dicho proceso.

En el marco de una gira de trabajo en Baja California Sur, la jefa del Ejecutivo Federal señaló que han “arreciado” las críticas contra dichas elecciones y defendió que el mismo es parte del México democrático.

Declaró lo anterior, durante la presentación de “Proyectos Prioritarias en Baja California Sur”, entre las que se contemplan plantas de tratamiento de aguas residuales en Loreto, Los Cabos, una desaladora, un sistema de sectorización del sistema de agua potable en la Presa El Novillo, diversas obras de conservación y preservación de agua, así como obras de repavimentación y rehabilitación de varios puentes vehiculares, construcción del Hospital General Regional de Los Cabos del IMSS, por mencionar algunas.

La Presidenta Sheinbaum Pardo recordó que ella renunció a su derecho de elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que sea el pueblo, el que tome esa decisión, porque eso sostuvo, es democracia.

Pese a las críticas y manifestaciones contra la elección al Poder Judicial, la mandataria aseveró que “el pueblo de México es mucha pieza”, y previó que -dentro de dos semanas-, millones y millones van a salir a votar, para decidir a quién quieren como jueces, magistrados y ministros en el país.

Hoy la justicia no es la misma para quien tiene dinero, que para el que no lo tiene

La Presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que en la actualidad el Poder Judicial no procura justicia, ya que no es igual para que el que tiene dinero, que para quien no tiene.

Además, recordó que fue la propia presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, fue quien reconoció que el 50% de los integrantes del Poder Judicial son amigos, hermanos, primos, es decir que “no hay carrera judicial, y llegan a ocupar dichos cargos, por ser familiares o conocidos de alguien dentro del Poder Judicial.

Los votantes, abundó, van a salir a votar “y van a decir: “México es un país democrático”, porque advirtió, “en México el único que decide es su pueblo”.

No es autoritarismo dejar que el pueblo decida

Ante cientos de sudcalifornianos, simpatizantes con su gobierno y el movimiento de la Cuarta Transformación, la presidenta Sheinbaum Pardo subrayó que ahora se acusa de que en su administración de son “autoritarios”, sin embargo, defendió:

“¿Cómo va a ser autoritario el que el pueblo decida?, porque ahora entre todas y todos vamos a decidir quiénes queremos que sean nuestros jueces”, planteó, al tiempo que volvió a cuestionar: “¿Qué es mejor? ¿Que elija el Presidente o que elija el pueblo? ¿Qué es más democrático?, y resaltó que con la elección de los futuros integrantes del Poder Judicial, México se distinguirá por ser “el país más democrático del mundo”.

En su discurso la mandataria Federal se refirió a la administración del ex presidente Ernesto Zedillo, -de filiación priista- envío una iniciativa para cambiar el número del ministros a 11, los cuales fueron nombrados por el propio Zedillo Ponce de León, a través del Senado de la República, aunque esa, señaló, no era una forma democrática de elegir.

Ahora, resaltó, con el inicio de su administración, ella como Presidenta de la República, renunció a dicha facultad a fin de que sea el pueblo de México quién decida a quien quieren como ministros, jueces y magistrados, “porque eso es democracia”.

Ante ello, la mandataria insistió en su llamado a que la ciudadanía salga a votar el próximo 1° de junio.