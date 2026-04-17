¿Quién ocupará el cargo en la Secretaría de las Mujeres?

Citlalli Hernández FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM (Camila Ayala Benabib)

Tras la renuncia de Citlalli Hernández a la Secretaría de las Mujeres, esta dependencia ya tiene aspirantes que buscan encabezarla para dar continuidad al trabajo en este importante rubro.

Hasta el momento suenan varios perfiles y destaca el de Teresa Ramos, exdiputada en la Ciudad de México y actual titular del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva, así como fundadora de la la AC “Por ella, por todas”.

Es Licenciada en Derecho y maestra en Alta Dirección de Gobierno y Políticas Públicas, especializada en Comunicación y Marketing Político por la Universidad Ortega y Gasset.

Otro de los nombres que aparece para suceder a Citlalli es el de Viridiana Lorelei, expresidenta de Morena en Nuevo León, actualmente es Coordinadora Nacional del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres.

Es profesionista con más de quince años de experiencia en asuntos públicos. Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tiene estudios de maestría en Gestión Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); ha cursado diplomados en Derecho Constitucional y Derecho Electoral y Parlamentario por la UNAM.

También podría tomar el cargo como titular de la Secretaría de las Mujeres, Susy Ángeles, expresidenta municipal de Tizayuca, Hidalgo, y actual enlace de la Secretaría de las Mujeres con los Gobiernos estatales y municipales, así como organizaciones de la sociedad civil.