Becas del Bienestar: ¿qué significa el pago a estudiantes de continuidad? (Becas del Bienestar)

Ya dio inicio el periodo de pagos para los alumnos y alumnas de continuidad en las Becas para el Bienestar Benito Juárez, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Esto significa que los beneficiarios recibirán el pago correspondiente a los bimestres enero-febrero y marzo-abril, conforme al calendario oficial.

Aquí te contamos quiénes son los estudiantes de continuidad y a quiénes les caerá el depósito en su tarjeta del Banco del Bienestar durante abril.

Qué significa el pago a estudiantes de continuidad en las Becas del Bienestar

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, el pago a estudiantes de continuidad se refiere al depósito para quienes ya cuentan con la Tarjeta del Banco del Bienestar y que ya recibieron al menos un pago previo.

Por el contrario, si solicitaste la beca recientemente y aún no has recibido ningún depósito de alguno de los programas de Becas del Bienestar que ofrece el gobierno federal, eres considerado estudiante de nuevo ingreso.

Quiénes recibirán pago doble de las Becas Benito Juárez en abril

De acuerdo con el calendario oficial de pagos 2026 correspondiente a los bimestres enero-febrero y marzo-abril, los estudiantes de continuidad recibirán pago doble en los programas:

Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior

Jóvenes Escribiendo el Futuro para educación superior

Beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra.

Los pagos se realizarán de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, siguiendo el calendario oficial:

Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L

Lunes 20 de abril: M

Miércoles 22 de abril: R

Jueves 23 de abril: S

Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

De acuerdo con el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, esta semana concluyó la primera etapa de depósitos de las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra. Por lo tanto, si eres estudiante de continuidad y la inicial de tu primer apellido aparece en el calendario oficial, solo debes esperar el depósito en tu tarjeta del Banco del Bienestar.