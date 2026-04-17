Reconocimiento de Pemex ante derrame en el Golfo, necesario pero insuficiente: Oceana

Derrame en el Golfo (Prensa Greenpeace)

La organización internacional Oceana, dedicada a la conservación de los océanos, publicó su posicionamiento frente al reconocimiento de responsabilidad de Pemex ante el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

Oceana considera que la admisión pública de la responsabilidad de la petrolera y la consecuente separación de tres funcionarios, son pasos necesarios pero insuficientes.

Así como que el ocultamiento de información representa un fallo institucional inaceptable por lo que se requiere que el Estado informe las acciones y mecanismos que implementará para que esto no se repita.

De igual forma, expresaron preocupación por el retraso de meses que tomó el reconocimiento de la responsabilidad y que llegue sin que las autoridades conozcan aún el volumen de hidrocarburos derramado, pues sin esa información, es imposible dimensionar el daño real, planificar una remediación efectiva ni establecer las compensaciones que corresponden.

En un comunicado, la organización plantea que este incidente demuestra que “el Golfo de México no puede seguir siendo una zona de sacrificio. Cada derrame que se oculta, cada comunidad que no es informada, cada ecosistema que se destruye es una evidencia más de que este modelo basado en hidrocarburos está agotado“.

Por lo anterior, se plantean 4 exigencias al gobierno federal:

-Investigaciones exhaustivas e independientes de los daños ecológicos y sociales

-Reparación integral del daño a los ecosistemas afectados y compensación justa para las comunidades pesqueras.

-Prohibir la extracción de hidrocarburos en las aguas profundas del Golfo de México, para prevenir futuros derrames, antes de que cualquier actividad extractiva se expanda a esas zonas.

-El diseño, en coordinación con las comunidades costeras, academia y organizaciones, de un nuevo modelo de desarrollo para la región que ponga a la vida, a la pesca y a los ecosistemas en el centro de las decisiones.