Paridad de género, camino largo a la paridad sustantiva sin que mujeres se pongan el pie

CDMX — Empatía, “sororidad sin distinción de colores políticos”, lucha por representación sustantiva y otros conceptos por la paridad de género, las diputadas de Morena hicieron alarde de su mayoría y sin las legisladoras de la oposición se hablaron entre ellas para fortalecer la educación e inculcar el análisis contra “las falsas denuncias” contra la 4T, pero con énfasis en que las mujeres no deben poner el pie a otras para llegar a los espacios de decisiones.

En el encuentro Foro Nacional de Liderazgo y Participación Política, las asambleístas morenistas y feministas -aliadas de la Cuarta Transformación- expusieron diversos temas seccionados en cinco comisiones de trabajo todos vinculados con la paridad de género.

“México es un referente a nivel in-ter-na-cio-nal de la paridad de género, perooo, todavía hay algunas cuestiones que no se ha hecho como se debe de hacer. Hay que pasar de la paridad género a la paridad sustantiva. Siguen persistiendo los ‘techos de cristal’. Sigue habiendo, un foco ‘rojo’, violencia política de género. Hay mucha desigualdad en los municipios. Hay una buena ruta para la paridad de género, pero falta aplicarla. El Programa Sectorial de las< Mujeres 25-30, “la Igualdad Sustantiva como Eje de Estado”, plantea igualdad en todo: eliminación de la violencia y estereotipos, paridad en todos los ámbitos, político, electoral y laboral”, expuso Imeria Conde Conde, quien destacó que como fortalezas, las mujeres en México tienen un marco normativo muy robusto, per no se alcanza la paridad sustantiva, una paridad real.

La legisladora señaló que persisten los ‘techos de cristal’, actos que el patriarcado refuerza con la exclusión, la discriminación y otras formas de violencia política de género.

La legisladora expuso que en la Comisión 1 se abordaron los temas Violencia digital’ y la violencia política de género.

Y aunque en número y leyes hay datos visibles, no es así en la realidad.

“El Plan B de la reforma electoral da la oportunidad de cargos políticos, pero reduce los regidores en los municipios. Tenemos que continuar con esa lucha frontal y fuerte. Tenemos que apoyarnos entres nosotras, debemos ser las primeras en apoyar a las mujeres. No nos metamos el pie entre nosotras”, dijo Conde con énfasis en esta última parte como si enviara un mensaje.

En la Comisión 2 se concluyó que a todos los espacios debe impulsarse la llegada de mujeres feministas para alcanzar el acceso a la justicia, el derecho al aborto que ya debe ser legal en todo el país.

En este grupo se resaltó el respeto genuino hacia las mujeres trans.

“Tenemos que ser tejedoras de la patria. Debemos tener conocimientos jurídicos, en primeros auxilios y otros para poder ayudar a las demás, y trabajar más por el acceso de la información para todas las mujeres”.

Las morenistas, frente a su propio reto: del territorio a cargos públicos

De la Comisión 3, el grupo de mujeres, en voz de Mildred Concepción Ávila Vera, respondió a una pregunta “¿Cómo potenciar la instrucción la académica para las mujeres?”

“Debemos luchar por una representación sustantiva. Que las mujeres en territorio (las morenistas de a pie) lleguen a los cargos, porque muchas veces no llegamos”, enfatizó.

En la Comisión 4, el tema de la “Defensa de la Soberanía Nacional desde la Participación Política de las Mujeres, la diputada Virginia González destacó reto, primero, defender a las mujeres y levantar la voz ante las injusticias.

Aseguró que la soberanía “se defiende en territorios, comunidades, en economía de los hogares, el derecho a decidir, el acceso a los recursos y en la posibilidad de vivir con dignidad y sin miedo”, por lo que debe escucharse a la mitad de la población que aún enfrenta violencia, exclusión y obstáculos para ejercer el poder.

De la Comisión 4, Eva Marcial Peredo recordó lo que quiere decir paridad de género para la democracia y la igualdad sustantiva, entendida ésta como el fortalecimiento de las oportunidades igualitarias.

Admitió que pese a muchas leyes las mujeres aún son discriminadas, no son escuchadas, y la capacitación dentro de los partidos es urgente para impulsar a las mujeres.

La morenista concluyó que esta mesa propone la creación de la ‘contraloría social’ para vigilar el actuar de mujeres y hombres en los cargos públicos.

LA IA ES PELIGROSA Y LA PRESIDENTA ES LA VÍCTIMA

En la Comisión 5, las diputadas del grupo se pronunciaron por legislar sobre la Inteligencia Artificial, que se castiguen “estas faltas de respeto hacia la Presidenta”.

El origen de estos ataques, según la comisión, son los medios de comunicación, porque las “derechas” quieren meterle miedo a la gente, al pueblo de México.

“Tenemos que volvernos un ejército de promoción de lo que está haciendo la Presidenta”.

“El objetivo es reflexionar sobre el papel de los medios en las narrativas públicas, así como promover una comunicación con perspectiva de género libre de estereotipos y violencias”.

Respecto al tema, la diputada Maribel Solache González aseguró que la autorregulación mediática, los códigos de ética periodística y las estrategias de comunicación institucional con perspectiva de género, son fundamentales para construir coberturas más justas, incluyentes y libres de estereotipos, “porque comunicar también es una forma de ejercer poder o para abrir caminos”.

Alma Delia Navarrete Rivera dijo que los derechos políticos de las mujeres siempre han sido deslegitimados y los estereotipos sexistas han estado presentes desde hace muchos años. Agregó que, aunque actualmente una mujer gobierne el país y exista mayor presencia de mujeres en la toma de decisiones, esa limitante no ha desaparecido, sostuvo.

En la Comisión 6. Cuidados y Transformación Social: Construir Bienestar desde lo Colectivo, se reflexionó sobre el Sistema Nacional de Cuidados como una política pública estratégica para garantizar la igualdad sustantiva. Se enfatizó en la organización social del cuidado y su impacto en la autonomía económica y política de las mujeres, así como en las brechas estructurales que surgen de su distribución desigual. Asimismo, se planteó la construcción de propuestas legislativas, institucionales y presupuestales orientadas al diseño, implementación y fortalecimiento de un sistema con enfoque de derechos humanos, interseccional y de corresponsabilidad.

En este sentido, la diputada Mónica Herrera Villavicencio de Morena dejó en claro que se tiene que colocar al Sistema Nacional de Cuidados como una prioridad en la agenda pública, al considerarlo clave para garantizar la igualdad sustantiva. Señaló la importancia de analizar cómo se distribuyen socialmente las tareas de cuidado y su impacto en la autonomía económica y política de las mujeres, así como visibilizar las brechas estructurales que genera esa desigualdad.

En la clausura del foro, Aliza Klip Moshinsky, titular de la Secretaría de Servicios Administrativo y Financieros de la Cámara de Diputados, emitió un mensaje a nombre del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila.

Resaltó que la agenda feminista no es una sola, es plural (sin la participación de las legisladoras de oposición, MC, PRI y PAN, ni de las aliadas del PT y PVEM), interseccional y necesaria. La Cámara de Diputados, añadió, ha sido un parteaguas en la lucha por la igualdad y fue donde se impulsaron las cuotas de género, reformas constitucionales para consolidar la igualdad entre mujeres y hombres, la creación de la Secretaría de la Mujer. “Sigamos luchando juntas por la igualdad”.

Por último, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, aplaudió que en el encuentro se reunieran más de 300 mujeres luchadoras sociales, en donde se habló de la participación de las mujeres en los puestos fundamentales de dirección política y el cómo realizar la transformación.

Pero lanzó una crítica sobre la brecha gigantesca en el empleo formal para las mujeres, porque el “sistema patriarcal se refleja” en esas exclusiones.

“Tendrían que pasar casi 100 años para lograr esa igualdad en el empleo formal para las mujeres, y nosotras tenemos mucho por hacer aún. Manos a la obra”, dijo la senadora.