Beca Benito Juárez: ¿Quiénes reciben pago doble la próxima semana? Conoce el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez de abril (Programas para el Bienestar)

Ya comenzaron los depósitos de la Beca Benito Juárez; conoce a quiénes les caerá su pago doble del 20 al 24 de abril y de cuánto es el monto.

El pago de este mes es esperado por miles de estudiantes, ya que en esta ocasión será doble, pues cubrirá los bimestres de enero-febrero y marzo-abril de 2026.

¿Cuál es el monto de la Beca Benito Juárez en abril?

Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez estarán recibiendo un pago doble, el cual cubrirá los bimestres en los que no se les depositó, por lo que en abril el monto será de $3,800 pesos, en lugar de los $1,900 que reciben normalmente.

Por lo tanto, cuando se te deposite la beca, deberás estar al pendiente de que en tu tarjeta del Banco del Bienestar se encuentre esa cantidad.

Calendario de pagos Beca Benito Juárez abril

Los pagos de la Beca Benito Juárez comenzaron el pasado lunes 13 de abril, abarcando hasta la letra L, por lo que aquí te decimos a quiénes se les depositará del 20 al 24 de este mes.

Recuerda que los pagos se realizan de manera escalonada a partir de la fecha indicada en el calendario, los cuales se distribuyen de acuerdo a la inicial de tu primer apellido.

Calendario de pagos de la Beca Benito Juárez del 20 al 24 de abril:

Lunes 20 de abril: apellidos con letra M .

. Martes 21 de abril: apellidos con letras N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 22 de abril: apellidos con letra R.

Jueves 23 de abril: apellidos con letra S.

Viernes 24 de abril: apellidos con letras T, U, V, W, X, Y, Z.

¿A qué hora depositan la Beca Benito Juárez?

A pesar de que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) publica el calendario oficial de pagos, no existe una hora exacta en la que el depósito se realice.

Sin embargo, desde tu celular, en la aplicación del Banco del Bienestar, puedes consultar tu saldo para conocer el momento en que se te realice el pago de la Beca Benito Juárez.

¿Cómo consultar el saldo de tu Beca Benito Juárez?

Para poder acceder a la aplicación del Banco del Bienestar y consultar tu saldo, lo único que debes hacer es descargarla en tu celular y seguir estos pasos:

Escribir tu número celular.

Ingresar los 16 números de tu tarjeta y tu NIP.

Generar una contraseña segura y confirmarla.

Una vez seguidos los anteriores pasos, podrás conocer cuándo se realice algún depósito a tu tarjeta del Banco del Bienestar, como el pago de la Beca Benito Juárez.

¿Dónde puedo cobrar la Beca Benito Juárez con tarjeta?

Puedes cobrar tu Beca Benito Juárez con tarjeta en un cajero automático del Banco del Bienestar, o bien, pagando una comisión en tiendas de autoservicio u otro banco.